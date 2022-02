Bez błysku, ale zwycięsko

PLUSLIGA SIATKARZY\\\ W Iławie w ostatnim meczu 21. kolejki Indykpol AZS podjął Czarnych. Zdecydowanym faworytem byli olsztynianie, którzy do wczoraj zdobyli dwa razy więcej punktów niż rywale. No i sensacji nie było, tak jak i wielkiej siatkówki.

* Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Czarni Radom 3:0 (22, 23, 16)

INDYKPOL AZS: Firlej 1 pkt, Andringa 4, Butryn 14, DeFalco 14, Averill 4, Poręba 7, Gruszczyński (libero) oraz Jakubiszak, Bakiri 1, Siwczyk

MVP: Jan Firlej



W pierwszym secie gospodarze objęli prowadzenie 4:2, ale wtedy na zagrywkę wszedł Gąsior i po olsztyńskiej stronie siatki powiało grozą, bo radomski atakujący popisał się dwoma asami, a pozostałe jego zagrywki były na tyle trudne, że goście zdobyli cztery punkty z rzędu. Jednak po chwili i dwóch podbitych atakach Lemańskiego straty zostały odrobione (9:8). Potem było 11:11, tyle że dla gospodarzy w tym czasie praktycznie punktował jedynie Butryn, sporadycznie wspierany przez DeFalco. Inna sprawa, że Firlej nie mógł poradzić sobie ze zgubieniem bloku rywali, a jednocześnie sprawiał wrażenie, jakby zapomniał o swoich środkowych.

Jednak Averill wyglądał, jakby na boisku znalazł się jedynie przez pomyłkę - Amerykanin ani nie atakował, ani nie blokował, a jego zagrywka wzbudziłaby politowanie w meczu juniorek młodszych.

Mimo tych kłopotów - po ataku DeFalco - Indykpol AZS ponownie odskoczył na dwa oczka (14:12), po czym powoli powiększał przewagę (19:16, 21:17, 23:18). Gdy wydawało się, że jest już po secie, przy stanie 24:20 Gąsior najpierw „sprzedał” gospodarzom asa, po czym jego kolejna zagrywka przyniosła Czarnym 22. punkt. Na więcej gości już jednak nie było stać.

Początek drugiej partii długo należał do gości (15:16), ale po ataku Butryna gospodarze w końcu objęli prowadzenie 17:16. Potem było 21:18 (as Poręby, blok DeFalco), a ostatni punkt zapewnili olsztynianom rywale, psując zagrywkę.

Trzeci set to z kolei szybkie 4:0, a potem 7:2, 11:5 (as Butryna), 16:8 (Butryn), 21:12 (Bakiri), 23:14 (Butryn), a kropkę nad siatkarskim „i” atakiem z prawego skrzydła postawił DeFalco.

* Partnerem meczu była gmina Kozłowo.