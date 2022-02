Warmia spadać nie zamierza

Ćwierć wieku temu Warmia awansowała do II ligi - była to obecna I liga, czyli poziom, na którym dzisiaj walczy o życie Stomil. Co prawda po roku Warmia spadła i już więcej na zapleczu ekstraklasy się nie pojawiła, jednak nikogo to raczej nie zdziwiło, bowiem dla olsztyńskiego klubu były to zdecydowanie za wysokie progi. W mieście numerem jeden był przecież Stomil, więc w Warmii nigdy się nie przelewało, a jej stadion już wtedy - oględnie mówiąc - daleki był od ideału.

Potem olsztynianie zaliczyli jednoroczny epizod w III lidze, po czym od 1999 roku przeważnie tułają się po boiskach okręgówki, sporadycznie jedynie wpadając do IV ligi. W 2020 roku warmiacy tradycyjnie po jednym sezonie mieli spaść do klasy okręgowej, ale wybuchła pandemia i futbolowa centrala zadecydowała, że nikt nie spadnie. Tylko dlatego Warmia się wówczas uratowała, jednak po roku już nie było zmiłuj i olsztyński klub ponownie znalazł się w okręgówce. Jeśli jej kibice mieli wtedy nadzieję na to, że Warmia odrodzi się niczym feniks z popiołów, to jesienią musieli przełknąć wiele gorzkich pigułek, a konkretnie aż 12, bo tyle meczów warmiacy przegrali. Był to efekt kłopotów ze skompletowaniem kadry do rywalizacji na szóstym poziomie rozgrywkowym. Warmia wykręciła jesienią fatalny wynik, więc zajmuje dopiero przedostatnie, oczywiście spadkowe, miejsce.

GRUPA 2

1. Olimpia 39 54:28

2. Unia 35 47:22

3. Polonia 35 77:34

4. Ossa 34 48:32

5. Płomień 31 38:16

6. Start 29 40:32

7. Delfin 28 50:33

8. Drwęca 23 33:29

9. Czarni 23 38:39

10. Radomniak 20 26:35

11. Ewingi 17 32:40

12. Grunwald 17 25:42

13. Tęcza 14 21:36

14. Kormoran 11 26:68

15. Warmia 10 25:52

16. Miłakowo 2 16:58

Krzysztof Filipek, który w Warmii pełni funkcję prezesa, trenera, zawodnika, księgowego, a jak trzeba to i na kosiarkę wsiądzie, by skosić trawę na boisku - postawił sobie jasny cel na wiosnę: wzmocnić poziom sportowy drużyny. W rundzie rewanżowej zespół będzie prowadził Łukasz Malanowski, który ostatnio grał w Pisie Barczewo, a teraz postanowił spróbować swoich sił jako trener.

- Łukasz odciąży mnie w procesie treningowym, więc będę mógł się skupić na odpowiednim przygotowaniu do gry - tłumaczy Krzysztof Filipek. Warto przypomnieć, że Malanowski jest znany w regionie z występów m.in. w Jezioraku (jest wychowankiem iławskiego klubu), Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie i Olimpii Olsztynek.

Kto jeszcze dołączył do zespołu? Na przykład odpowiedzialny za strzelanie bramek ma być 32-letni Piotr Żórański, który ostatnie lata spędził w Olimpii Olsztynek. Co ciekawe w ostatnim meczu rundy jesiennej to właśnie ten zawodnik strzelił Warmii dwa gole, dzięki czemu Olimpia wygrała w Olsztynie 3:2. Poza tym do futbolu powraca Maciej Waląg, który ostatni raz zagrał jesienią 2021 roku w Polonii Lidzbark Warmiński. Wychowanek Stomilu najdłużej był w Motorze Lubawa, a potem grał jeszcze w GKS Wikielec i Tęczy Biskupiec.

Warmia pozyskała także doświadczonego bramkarza - Rafał Miara ostatnio grał w Błękitnych Pasym, a wcześniej m.in. w Mrągowii Mrągowo i Olimpii Olsztynek. Krzysztof Filipek namówił do powrotu też Zbigniewa Marchlewskiego, który jesienią biegał za piłką w GKS Stawiguda.

- Pracuję jeszcze nad jednym mocnym transferem, ale na razie nie chcę zdradzać nazwiska, bo konkurencja nie śpi - mówi Filipek.

Warto przypomnieć, że Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej wprowadził zmiany w regulaminie rozgrywek. Obecnie na boisku będzie mogło przebywać dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej (dotychczas mógł grać tylko jeden). Warmia z tego skorzysta, bo w kadrze ma dwóch graczy z... Japonii. W rundzie jesiennej w składzie byli Yudai Nawate i Yudai Shinonaga. Jeśli jednak grał Nawate, wtedy Shinonaga siedział na ławce. I na odwrót. - Teraz będą mogli razem przebywać na boisku - wyjaśnia Filipek. - Bardzo nam ta zmiana odpowiada, bo zwiększa pole manewru. Pamiętajmy, że na tym poziomie rozgrywek nie każdy zawsze może grać, bo przecież futbol łączymy z pracą, obowiązkami rodzinnymi lub nauką.

* Wyniki sparingów Warmii: 1:11 z juniorami Stomilu Olsztyn, 1:3 z Kormoranem Zwierzewo, 6:1 z LKS Różnowo, 7:3 z Naki Olsztyn, 8:1 z FC Dajtki Olsztyn.

Runda wiosenna ligi okręgowej startuje w drugiej połowie marca. Drużyna z Zatorza zagra wtedy u siebie z Ewingami Zalewo.