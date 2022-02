Światowe gwiazdy w Toruniu

Podczas mityngu sportowcy będą rywalizować w 12 dyscyplinach. – Jesteśmy dumni z tego, że kolejny raz mamy przyjemność organizować najmocniej obsadzony halowy mityng lekkoatletyczny w Polsce. Do naszej toruńskiej hali, tak lubianej przez zawodników, przyjadą wielcy mistrzowie – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, a zarazem dyrektor mityngu.

W Toruniu wystąpi m.in. aż ośmioro medalistów ostatnich igrzysk w Tokio: Iga Baumgart-Witan i Natalia Kaczmarek (400 m), Roneisha McGregor (Jamajka, 400 m), Megan Tapper (Jamajka, 60 m ppł), Selemon Barega (Etiopia, 3000 m), Lamecha Girma (Etiopia, 3000 m) i Thiago Braz (Brazylia, skok o tyczce).

Największą gwiazdą imprezy będzie jamajska biegaczka Elaine Thompson-Herah, najszybsza kobieta na świecie, pięciokrotna mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro i Tokio w biegach na 100 i 200 m.

– Z wielką radością powitamy również bohaterów ubiegłorocznych halowych mistrzostw Europy, które organizowaliśmy w Toruniu. Pojawią się u nas m.in. mistrzowie tej imprezy oraz wielu medalistów – dodaje Wolsztyński. W toruńskiej hali wystartują m.in. złoci medaliści Ajla Del Ponte (Szwajcaria, 60 m), Maryna Bekh-Romanchuk (Ukraina, skok w dal), Wilhem Belocian (Francja, 60 m ppł) i Tomas Stanek (Czechy, pchnięcie kulą). Będą też inni medaliści toruńskich mistrzostw – Lotta Kemppinen (Finlandia, 60 m), Khaddi Sagnia (Szwecja, skok w dal), Marcin Lewandowski (800 m), Michał Haratyk (pchnięcie kulą), Valentin Lavillenie (Francja, skok o tyczce) i Filip Mihaljević (Chorwacja).

– A to jeszcze nie koniec gwiazd, bo warto też wspomnieć o wicemistrzu olimpijskim z Rio, płotkarzu Orlando Ortedze, Adamie Kszczocie, czy rekordziście mityngu na 800 metrów Elliot’cie Gilesie. A w konkursie skoku o tyczce znów pokaże się Piotrek Lisek – mówi dyrektor Wolsztyński.

W mityngu weźmie udział także Konrad Bukowiecki, kulomiot olsztyńskiego AZS UWM. - Pierwotnie Konrad miał tam nie startować, ale musi „robić” punkty, by potem wziąć udział w kończącym cykl mityngu w Madrycie - wyjaśnia Ireneusz Bukowiecki, trener i zarazem ojciec znakomitego lekkoatlety.

– Copernicus Cup to nasz najlepszy mityng i bardzo lubię tu startować. Nie mogę się już doczekać – przyznaje Damian Czykier, czołowy polski płotkarz.

Jednak w Toruniu nie ograniczają się jedynie do Copernicusa, bowiem ich marzeniem jest organizacja halowych mistrzostw świata. Toruń stara się o organizację tej imprezy w 2026 roku. – Uważam, że po sukcesie ostatnich halowych mistrzostw Europy mamy na to duże szanse. Nieprzypadkowo sam prezydent World Athletics Sebastian Coe często powtarza, że właśnie w Toruniu rozpoczęliśmy drogę organizacji tak wielkich imprez w pandemii – dodaje Wolsztyński.

– Po to zdecydowaliśmy się już dobrych parę lat temu zbudować taki obiekt, aby gościć najlepszych lekkoatletów na świecie – dodaje wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Tegoroczny cykl World Athletics Indoor Tour w złotej kategorii obejmuje siedem mityngów. 28 stycznia cykl rozpoczął się w niemieckim Karlsruhe, a zakończy 2 marca w Madrycie.