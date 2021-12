Zwycięski Projekt

* Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (-21, 14, -23, 14, 8)

INDYKPOL AZS: Firlej 4 pkt, Jakubiszak 11, Andringa 16, Butryn 14, Poręba 13, Janiszewski 6, Ciunajtis (libero) oraz Król 2, Jankiewicz 2, Gruszczyński

MVP: Kwolek (Projekt)

Gospodarze szybko odskoczyli na pięć punktów 8:3, m.in. po asowych zagrywkach Petkovicia i Kwolka. Olsztynianie zrewanżowali się dwoma blokami Poręby i Andringi na Petkoviciu (9:8), a po kontrze zakończonej skutecznym atakiem Janiszewskiego straty zostały odrobione (10:10). Mało tego, gdy Petkovic zaatakował w aut, Indykpol AZS objął prowadzenie 15:14, po autowym ataku Grobelnego zrobiło się 16:14, a jak Janiszewski wykorzystał przechodzącą piłkę, było już 17:14 dla gości! Potem asa dołożył Jakubiszak (19:15), co prawda warszawianie szybko odrobili straty (21:21), ale ostatnie słowo należało do gości, a konkretnie do Andringi!

O drugim secie nie ma co pisać, bo olsztynianie byli jedynie tłem, i to niewyraźnym, dla gospodarzy, ale w kolejnej partii niespodziewanie doszło do reaktywacji Indykpolu AZS, który odskoczył na cztery oczka (7:3). Znakomicie grali obaj olsztyńscy środkowi, a Andringa siał popłoch swoją zagrywką (trzy asy!) - w efekcie goście prowadzili 21:18, a kropkę nad i tym razem postawił Butryn.

A że mecz przebiegał zgodnie ze słowami piosenki Maanamu „falowanie i spadanie”, więc czwarty set rozpoczął się od 4:0 dla Projektu, a potem... było jeszcze gorzej, czyli 7:1, 11:3, 14:5, 16:6, 19:7.

W tej sytuacji o wyniku musiał zadecydować tie-break. Co prawda statystycznie w fazie spadania powinni być teraz gospodarze, niestety, po trudnych zagrywkach Kanadyjczyka Blankenaua warszawianie uzyskali trzypunktową przewagę (5:2). I już jej nie oddali, w czym olbrzymia zasługa Kwolka, który nie mylił się ani w ataku, ani z zagrywki.

Po meczu w Warszawie olsztyńscy siatkarze pojechali wprost do Spały, gdzie we wtorek w Pucharze Polski zagrają z pierwszoligową SMS PZPS.

* Inne mecze 12. kolejki: Skra Bełchatów - GKS Katowice 3:1 (22, -19, 20, 16), Asseco Resovia Rzeszów - Aluron Warta Zawiercie 1:3 (-15, -20, 18, -22), Jastrzębski Węgiel - Cerrad Czarni Radom 3:0 (18, 9, 22), niedziela: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin, Trefl Gdańsk - Ślepsk Suwałki; poniedziałek: LUK Lublin - Stal Nysa (20.30, Polsat Sport).