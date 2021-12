W czwartej kwarcie czas się wydłużył

* AZS UMCS II Lublin - KKS Agapit Olsztyn 59:67 (17:21, 13:18, 11:15, 18:13)

KKS: Chełchowska 14, Sobotka 4, Wawrzyniak 10, Daliga 17, Sztąberska 12, Przeradzka, Bałdyga, Kitkowska, Giżyńska 10

Olsztyńskie koszykarki do Lublina pojechały pociągiem dzień wcześniej i przenocowały w hotelu. - Takie rozwiązanie było tańsze niż wynajęcie busa - tłumaczy Tomasz Sztąberski. - Pod koniec roku budżetowego oglądamy każdą złotówkę dwa razy. Do tego pociągiem z przesiadką w Warszawie jedziemy krócej niż busem.

Taka podróż była też mniej uciążliwa, nic więc dziwnego, że olsztynianki od pierwszych minut meczu prezentowały się bardzo dobrze, w efekcie wygrały już po raz ósmy w tym sezonie.

Wynik otworzyła Alicja Wawrzyniak rzutem za trzy punkty, a potem KKS sukcesywnie powiększał prowadzenie. Zespół z Olsztyna wygrał trzy pierwsze kwarty, a najsłabiej zagrał dopiero w czwartej, podczas której gospodynie zdołały odrobić pięć punktów.

- Ponad 39 minut byliśmy na prowadzeniu - wyjaśnia olsztyński szkoleniowiec. - Mimo to mogło się to jednak źle skończyć, bo na początku czwartej czwartej kwarty po błędnych decyzjach sędziów z boiska musiała zejść Joanna Chełchowska. Od tego momentu czas wydłużał się nam w nieskończoność.

Gdy boisko opuściła Chełchowska, KKS wygrywał 56:41, ale potem jego przewaga zaczęła błyskawicznie maleć - niespełna pięć minut przed końcem gospodynie przegrywały 48:60, po czym po 90 sekundach zrobiło się 56:60! - Końcówka meczu należała jednak do nas, w efekcie z trudnego terenu wywieźliśmy pełną pulę - dodaje zadowolony trener Sztąberski, który jeszcze nie może skupić się na świąteczno-noworocznej przerwie, bowiem we wtorek KKS podejmie w Jezioranach AZS UW. Początek spotkania o godzinie 18:00.

* Inne wyniki 14. kolejki: Grot F&F Automatyka Pabianice - GTK II Gdynia 68:45, Iodica TopMarket MKS Pruszków - AZS Uniwersytet Gdański 70:56, MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. - Mon-Pol Płock 58:74, AZS Politechnika Gdańsk - AZS Uniwersytet Warszawski (przełożony na 6 stycznia), Basket SMS Aleksandrów Ł. - Huragan Wołomin (przełożony na 19 stycznia).

PO 14 KOLEJKACH

1. AZS UG 14* 26 1010:794

2. Pruszków 13 25 1007:642

3. Pabianice 14 24 917:803

4. KKS 13 21 994:885

5. AZS UW 12 20 795:795

6. Sokołów 13 19 845:810

7. Politechnika 12 19 812:821

8. AZS UMCS II 13 18 764:761

9. Mon-Pol 13 18 857:884

10. Basket 12 16 734:898

11. Huragan 12 15 675:833

12. GTK II 13 15 693:928

13. Łomianki 12 13 592:831

* liczba rozegranych meczów