Chalidow kontra Soldić

Roberto Soldić to mistrz KSW wagi półśredniej, natomiast Mameda Chalidowa... nie trzeba przedstawiać.

Jednak Soldić respektu przed starym mistrzem nie czuje, ba, chce sobotni pojedynek rozstrzygnąć przed czasem, by odebrać Mamedowi tytuł wagi średniej.

- Gdy drzwi klatki się zamkną, cały czas będę go szanował, ale będę też szedł do przodu, bo chcę skończyć walkę przed czasem. Taki już jest ten biznes. Zamierzam zdobyć drugi pas i jestem na to gotów - stawia sprawę jasno Roberto Soldić. - Zawsze szukam skończenia przed czasem, ale muszę być bardzo ostrożny. Spróbuję jednak w swoim stylu zakończyć pojedynek.

- Roberto Soldić chce stoczyć walkę w mojej wadze. Ja nie chciałbym robić 77 kilogramów, bo to za duża różnica - wyjaśnia Chalidow. - Z szacunkiem i w sportowy sposób poprosił o walkę. Nie musiał prosić, bo - widząc jak mu idzie - wiedziałem, że dojdzie do tej walki. Dla mnie to wielki zaszczyt i cieszę się, że mogę się wciąż bić z mistrzami.

Radość z możliwości rywalizacji z mistrzami to jedno, ale nie bez znaczenia są też.... pieniądze, bo będzie to najdroższa walka w historii KSW!

Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW, przyznał, że "obaj zawodnicy inkasują już za sam występ sumę sześciocyfrową. W sumie chodzi o ponad milion euro".

Roberto Soldić walczy w KSW od roku 2017. W tym czasie stoczył osiem pojedynków i tylko jeden z nich zakończył się na kartach sędziowskich. Z siedmiu wygranych bojów w KSW Soldić aż sześć zakończył nokautami.

Chalidow po raz ostatni walczył w październiku roku 2020. Zmierzył się wówczas ze Scottem Askhamem, którego znokautował już w pierwszej rundzie pojedynku i mu mistrzowski pas. W ten sposób Mamed przerwał passę trzech porażek z rzędu, z których uległ raz Askhamowi i dwa razy Narkunowi.