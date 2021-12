Indykpol AZS już bez Irańczyka!

Dla Meisama Salehiego był to pierwszy sezon poza granicami Iranu. Przyjmujący reprezentował do tej pory barwy irańskich klubów: Kalleh Mazandaran (2017-20) oraz Shardadu Urmii (2020-21). Podczas minionego sezonu przez wielu obserwatorów został uznany za objawienie ligi.

Salehi dołączył do olsztyńskiej drużyny tuż po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego – tydzień przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi (przyjmujący brał udział w Lidze Narodów, Igrzyskach Olimpijskich, a także Mistrzostw Azji, gdzie zdobył złoty medal). Niestety, z powodu dolegliwości związanych z barkiem reprezentant Iranu wystąpił tylko w 7 spotkaniach, zdobywając 27 punktów.

- Meisam Salehi jest bardzo dobrym siatkarzem, z którym wiązaliśmy duże nadzieje – przyznaje Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA. – Do Olsztyna przyjechał już jednak z problemami zdrowotnymi. Staraliśmy się je rozwiązać, lecz w ostatnich tygodniach zawodnik nie mógł normalnie trenować, nie mówiąc już o występach w rozgrywkach PlusLigi. Podjęliśmy decyzję o wyjeździe do Włoch, na konsultacje do kliniki prof. Porcelliniego. Meisam był także w Łodzi u lekarza reprezentacji Polski (dr Sokal – red.), a także w Warszawie u bardzo dobrego specjalisty. Po konsultacjach próbowaliśmy namówić zawodnika, aby spróbował podjąć leczenie, które spowodowałoby, że pod koniec lutego byłby zdolny do gry. Meisam stwierdził jednak, że niezależnie od powodzenia przedstawionej mu koncepcji, będzie zmuszony poddać się operacji. Poprosił nas, aby odbyła się ona znacznie wcześniej. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zawodnik uda się na operację barku do kliniki prof. Porcelliniego już teraz.

Władze klubu wraz z samym zawodnikiem podjęły decyzję o rozwiązaniu obowiązującego kontraktu za porozumieniem stron. – Zawodnika po operacji czeka sześciomiesięczna rehabilitacja. Mam nadzieję, że po tym czasie będzie on zdolny do gry. Istnieje jednak ryzyko, że rehabilitacja może przebiec nie tak, jak wszyscy by chcieli. Meisam powiedział, że chce być fair w stosunku do klubu i ze względu na różnego rodzaju ryzyka, najlepszą możliwością będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Rozstajemy się w zgodzie, a z drugiej strony w smutku. Uważam, że Meisam ma bardzo duży potencjał. Mam nadzieję, że po udanej operacji, zaprezentuje się kibicom w przyszłości z bardzo dobrej strony.