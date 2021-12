Trudna grupa Polaków

Dywizja A

Grupa A1: Francja, Dania, Chorwacja, Austria

Grupa A2: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy

Grupa A3: Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry

Grupa A4: Belgia, Holandia, Polska, Walia

Najlepszy zespół z każdej grupy awansuje do turnieju finałowego, natomiast najsłabszy spadnie do Dywizji B.

Nie wydaje się, by Polacy byli w stanie powalczyć o awans, natomiast mają szansę nie spaść, bo wydaje się, że z Walią powinna sobie poradzić.

Dywizja B

Grupa B1: Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia

Grupa B2: Islandia, Rosja, Izrael, Albania

Grupa B3: Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra

Grupa B4: Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia

Dywizja C

Grupa C1: Turcja, Luksemburg, Litwa, Wyspy Owcze

Grupa C2: Irlandia Północna, Grecja, Kosowa, Cypr/Estonia

Grupa C3: Słowacja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan/Estonia

Grupa C4: Bułgaria, Macedonia Północna, Gruzja, Gibraltar