Koszykarki chcą dobrze zakończyć rok

Olsztyńskie koszykarki, które w roli gospodarza swoje spotkania rozgrywają w Jezioranach, sezon rozpoczęły od wygranej u siebie z AZS UMCS II Lublin, a tydzień temu zakończyły pierwszą rundą wyjazdowym zwycięstwem z Basketem SMS Aleksandrów Łódzki. W 12 spotkaniach KKS Agapit Olsztyn łącznie uzbierał 19 punktów, na co złożyło się 7 wygranych i 5 porażek. To daje przed rundą rewanżową 5. miejsce.

Koszykarki KKS-u zazwyczaj walczyły o utrzymanie w I lidze. Przełom nastąpił w poprzednim sezonie, kiedy to zawodniczki państwa Sztąberskich zajęły 3. miejsce na koniec sezonu i odpadły dopiero w play-offach z MUKS-em Poznań. Teraz zawodniczkom KKS-u bliżej awansu do kolejnej fazy play-off niż do miejsc spadkowych. To oznacza, że olsztyński trener coraz śmielej może wprowadzać młode zawodniczki do gry. W tym sezonie najmłodszą zawodniczką, która zadebiutowała w seniorskiej koszykówce, jest 15-letnia Lena Dyjak.

- Jestem zadowolony z osiągnięć w pierwszej rundzie - ocenia Tomasz Sztąberski. - Jest mały niedosyt, bo przydarzyła się nam porażka w Jezioranach z GTK II Gdynia. Nie powinniśmy przegrać tego meczu po dogrywce. Zabrakło nam też szczęścia w Pabianicach, bo tam też byliśmy blisko wygranej. Sprawiliśmy natomiast niespodziankę, bo wygraliśmy w Płocku z Monpolem. Teraz przed nami teraz ciężki wyjazd do Lublina. Potem gramy przed świętami w Jezioranach z Uniwersytetem Warszawskim. Obydwa spotkania chcielibyśmy wygrać i z przytupem zakończyć stary rok.

* 14 kolejka: AZS UMCS II Lublin - KKS Agapit Olsztyn (18.12, godz.13)