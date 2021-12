10 stycznia trening się zaczyna

PLAN PRZYGOTOWAŃ STOMILU

* 27.12-9.01: treningi indywidualne

* 10.01: pierwszy wspólny trening po okresie świąteczno-noworocznym

* 11-15.01: obóz przygotowawczy w Mrągowie

* 15.01: sparing z Mamrami Giżycko (godz. 11 w Mrągowie)

* 18-22.01: obóz przygotowawczy w Mrągowie

* 22.01: sparing z Sokołem Ostróda (godz. 13 w Mrągowie)

* 23.01-6.02: treningi w Olsztynie

* 29.01: sparing z Legionovią Legionowo (miejsce do ustalenia)

* 5.02: sparing z Wigrami Suwałki (miejsce do ustalenia)

* 7-12.02: obóz w Cetniewie

* 8.02: sparing z Radunią Stężyca (Cetniewo)

* 9.02: sparing z Lechią Gdańsk (miejsce do ustalenia)

* 11.02: sparing z Arką Gdynia (miejsce do ustalenia)

* 19.02: sparing z Chojniczanką Chojnice (miejsce do ustalenia)

* 26/27.02: 21. kolejka I ligi (Korona Kielce - Stomil Olsztyn)