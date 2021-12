Sukcesy następców Michała Wołodyjowskiego

Adam Sobczyk, prezes i trener UKS Hajduczek Olsztyn, nie ukrywał zadowolenia z występu swoich podopiecznych: - Nie było kategorii wiekowej bez podium. To cieszy, zwłaszcza, kiedy na co dzień widzę, jak zawodnicy trenują, angażują się, by rozwijać swoją pasję, jaką jest szermierka.

Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach wiekowych: 2011 i młodsi, 2008-2010, 2005-2007.



W turnieju wystartowało siedmioro szablistów z olsztyńskiego klubu: Patrycja Pisoń, Antonina Dobies, Ela Mejłun, Antoni Kokorniak, Olgierd Budkiewicz, Maksymilian Przekop i Paweł Zastawny.

Po fazie grupowej w komplecie awansowali do pucharów, doskonale radząc sobie także w play-offach, by ostatecznie zająć następujące miejsca: kat. 2011 i młodsi - Patrycja Pisoń - III miejsce, Antoni Kokorniak - III miejsce; kat. 2008-2010 - Tosia Dobies - II miejsce, Olgierd Budkiewicz - III miejsce; kat. 2005-2007 - Ela Mejłun - III miejsce, Paweł Zastawny - II miejsce.

- Dwa finały i cztery półfinały to naprawdę doskonały wynik - ocenia Adam Sobczyk. - Było wiele pozytywnych emocji, walk na wysokim poziomie i radości z wywalczonych lokat. Staramy się, by zapewnić naszym zawodnikom jak najlepsze warunki rozwoju. W proces szkolenia zaangażowanych jest trzech trenerów szermierki, trener przygotowania motorycznego oraz psycholog sportowy. To umożliwia zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach, odpowiednie podejście do treningów i spojrzenie na siebie również od strony odpowiedniej motywacji, jak i wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem startowym - wymienia Sobczyk.

Działania te są możliwe dzięki wsparciu szablistów przez Fundację Orlen, Fundację Lotto i Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu. Zawodnicy biorą również udział w programie współfinansowanym przez olsztyński Urząd Miasta „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym”.

KrzyK