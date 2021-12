Wyjazdowa wygrana koszykarek

* Basket SMS Aleksandrów Łódzki - KKS Agapit Olsztyn 56:83 (6:22, 21:19, 16:16, 13:26)

KKS: Chełchowska 17, Sobotka 5, Wawrzyniak 22, Daliga 13, Sztąberska 17, Dyjak 3, Przeradzka 3, Pałasz, Bałdyga, Giżyńska 3

Olsztynianki rozpoczęła od mocnego uderzenia, bo pierwszą kwartę wygrały aż 16 punktami. Zanosiło się na kolejne wysokie zwycięstwo, ale w koszykówce nie takie straty już odrabiano. No i drugą kwartę Basket rozpoczął od 7:0, ale wtedy trafiły Chełchowska oraz Wawrzyniak i sytuacja trochę się uspokoiła.

- Zaczęliśmy całkiem przyzwoicie pierwszą kwartę - przyznał Tomasz Sztąberski. - Wydawało się, że będzie łatwo i przyjemnie jak przed tygodniem z Sokołowem, ale zmiana obrony w drużynie gospodarzy pokrzyżowała nam szyki i zaczęła się walka na całego. Nie mogliśmy poradzić sobie z obroną strefową Basketu, nie mieliśmy też szczęścia w akcjach podkoszowym, w efekcie przegraliśmy drugą kwartę dwoma punktami. W trzeciej części pojedynku zespół gospodarzy podjął jeszcze rękawicę, ale czwarta kwarta to nasza wyraźna dominacja. I tak odnieśliśmy siódme już zwycięstwo w tym sezonie - zakończył olsztyński szkoleniowiec.

W tym roku KKS zagra jeszcze dwa razy: w sobotę na wyjeździe w Lublinie oraz 21 grudnia w Jezioranach z AZS Uniwersytet Warszawski.

* Inne wyniki 13. kolejki: AZS Uniwersytet Gdański - SMS PZKosz Łomianki 77:29, Grot F&F Automatyka Pabianice - Mon-Pol Płock 65:52, Sokołów Podl. - Huragan Wołomin 80:58, Iodica TopMarket MKS Pruszków - GTK II Gdynia 92:37, po oddaniu gazety do druku zakończył się mecz AZS UMCS II Lublin - AZS Uniwersytet Warszawski.