Miłośnicy ryczących silników [ZDJĘCIA]

Sukcesy Mariana Bublewicza, Krzysztofa Hołowczyca i Stanisława Olszewskiego sprawiły, że miłośników sportów motorowych w naszym regionie nie brakuje, a ich zmagania nieprzerwanie przykuwają uwagę tysięcy kibiców. A że sukcesów też nie brakuje, więc podczas piątkowej gali były powody do świętowania.

W sumie uhonorowano blisko 100 zawodników startujących w rajdach samochodowych, rajdach terenowych, wyścigach, motocrossie i wyścigach motocyklowych.

Uroczystość poprzedzono minutą ciszy, przypominając tych, których już z nami nie ma. Robert Zalewski, prezes ZO PZM w Olsztynie, w inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę dla motorowej społeczności stanowiła działalność Jana Nowickiego, Krzysztofa Szeszko, Mieczysława Palczyka i Anny Wasilewskiej. Wojewódzki sternik sportów motorowych nie krył satysfakcji, że po rocznej przerwie udało się zorganizować galę. Pandemia i wszystkie jej konsekwencje bynajmniej nie ominęły motorsportu. Trudności organizacyjne i odpływ sponsorów to największe bolączki, które musiały przełożyć się chociażby na liczbę organizowanych zawodów. Cieszy zatem fakt, iż w 2021 r. odbyły się czterdzieści trzy imprezy, w trakcie których mogliśmy usłyszeć ryk rozgrzanych silników.

Wśród wyróżnionych zawodników i działaczy znaleźli się m.in. Zbigniew Staniszewski (mistrz Polski oraz mistrz Europy Centralnej w rallycrossie), Michał Peterlejtner (wicemistrz Polski w rallycrossie), Krzysztof Hołowczyc (zdobywca Pucharu Europy w Rajdach Baja i mistrz Polski w rajdach terenowych), Sebastian Rozwadowski (drugie miejsce w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski – jako pilot Wojciecha Chuchały), Krzysztof Bubik (mistrz Polski w klasie Open 2 WD), Adam Binięda (mistrz Polski w klasie HR2 – jako pilot Jacka Michalskiego), Daniel Terka (trzecie miejsce podczas Mistrzostw Polski Pit Bike SM), Eryk Radziewiński (trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski Pit Bike SM), Aleksander Gralewicz (mistrz Polski Pit Bike SM klasa Stock 125).

Nagrodzonych zawodników i zawodniczek dzieliło nawet pół wieku, bowiem najmłodsi adepci motorsportu mieli raptem... dziesięć lat, a najstarsi zbliżają się do wieku emerytalnego. Wszystkich łączyła jednak wspólna pasja do wprawiania w zawrotne prędkości jedno- lub dwuśladowych maszyn.

MICHAŁ PODOLAK