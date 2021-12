Piłkarskie drogi prowadziły do Mrągowa

W Mrągowie spotkali się przedstawiciele całego środowiska piłkarskiego. Dodajmy, że spotkali się po rocznej przerwie, bo poprzednia gala odbyła się jedynie w trybie on-line.

- To był rok pełen pracy - przyznał na wstępie gali Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. - Przed koronawirusem wszystko toczyło się w pewnym sensie samo. Była runda jesienna, wiosenna, przygotowania, podsumowania. Wdrażaliśmy nowe rzeczy, ale wszystko wyglądało tak samo. Koronawirus spowodował, że natychmiast musieliśmy podjąć nowe działania. Pojawiły się „schody”, ale my po tych „schodach” wspólnie poszliśmy, a potem za nami szła cała Polska. Wszyscy wspólnie spełniliśmy te wymagania, znaleźliśmy sposób na pandemię, dzięki czemu piłka nożna w naszym województwie funkcjonowała.

Potem przystąpiono do ogłoszenia wyników aż w 20 kategoriach. Najbardziej prestiżową statuetkę dla Piłkarza Roku zgarnął Sebastian Grubalski z Constractu Lubawa. Razem z reprezentacją Polski w futsalu awansował na Euro 2022, a ze swoim klubem powtórzył sukces sprzed roku, zdobywając wicemistrzostwo Polski. Na scenę w mragowskim hotelu Grubalski wszedł o kulach, niestety, istnieje poważne zagrożenie, że na mistrzostwa Europy nie pojedzie.

- Jestem szczęśliwy, nie spodziewałem się takiej nagrody - mówił po ogłoszeniu wyników Piłkarz Roku. - Podwójnie się cieszę, bo nie tyle ja zostałem wyróżniony, co futsal. Ta dyscyplina zasługuje na wyróżnienie.

Pierwszy raz w krótkiej historii Gali WMZPN wręczono nagrodę dla Piłkarki Roku. Warto zauważyć, że statuetkę wręczyła pochodząca z Działdowa Nina Patalon, trenerka kobiecej reprezentacji Polski. - Gdy dwadzieścia kilka lat temu opuszczałam swoje rodzinne miasto, nie przypuszczałam, że na Warmii i Mazurach będą kiedyś kobiece drużyny, na dodatek tak dobrze radzące sobie w rozgrywkach - przyznała Nina Patalon. - Tym bardziej się cieszę i gratuluje prezesowi, że pierwszy raz przyznawana jest taka nagroda. Piłka nożna kobiet dynamicznie się rozwija i jest to przyszłość, nie tylko kobiecego sportu.

Ostatecznie najlepszą Piłkarką Roku została Małgorzata Milewska ze Stomilu Olsztyn. W tym roku Milewska zdobyła wicemistrzostwo Polski U-15, awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski oraz zadebiutowała w jednej z młodzieżowych reprezentacji Polski.

Z kolei Trenerem Roku na Warmii i Mazurach został Przemysław Łapiński z Mamr. Z giżycką drużyną awansował w tym sezonie do III ligi, co prawda nie osiąga tam satysfakcjonujących wyników, ale jego drużyna na wiosnę ma szanse na utrzymanie się w rozgrywkach. O ile zespół zostanie wzmocniony. - Jest to spore wyróżnienie, przynajmniej dla mnie, bo jestem młodym trenerem - stwierdził Łapiński. - Cieszę się, że została doceniona praca, jaką wykonaliśmy razem z całym zespołem.

Za Najlepszą Drużynę uznano futsalowego wicemistrza Polski Constract Lubawa. Nagrody nie mógł odebrać trener Dawid Grubalski, bo w weekend jego drużyna grała na wyjeździe w Gliwicach kolejne spotkanie ligowe. Nagrody osobiście nie mógł odebrać także Klaudiusz Krasa, który drugi raz z rzędu został Młodzieżowcem Roku. Już teraz jednak wiadomo, że za rok tego sukcesu już nie powtórzy, bo kilka dni temu podpisał kontrakt z pierwszoligową Resovią Rzeszów.

Warto dodać, że Najlepszym Ligowcem został pochodzący z Ostródy Paweł Dawidowicz, który obecnie reprezentuje barwy Hellas Verona (Seria A). Niestety, kilka dni temu piłkarz doznał paskudnej kontuzji zerwania więzadła. Reprezentant Polski jest już po operacji i jeszcze wiosną ma wrócić do treningów, jednak w meczach barażowych o awans do Mundialu na pewno nie zagra.

Wszyscy laureaci otrzymali vouchery ufundowane przez firmę R-Gol, która niedawno została partnerem technicznym FCSB Bukareszt (dawna Steaua).

EMIL MARECKI