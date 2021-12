Basket z... Basketem

Faworytem są olsztynianki, ale skoro potrafiły w swojej hali przegrać z Gdynią, to każdy wynik jest możliwy. Do tej pory Basket dwa razy wygrał na swoim terenie, natomiast KKS dwa razy powrócił z tarczą z meczów wyjazdowych, a tym razem wystąpi podbudowany niedawnym zwycięstwem z Sokołowem, po którym trener Sztąberski powiedział: - Pierwsza połowa to był kosmos w naszym wykonaniu. Niesamowita skuteczność, przewaga na zbiórkach, chciałoby się żeby tak było zawsze.

Wynik ten jest tym cenniejszy, bo KKS zagrał bez Kseni Woźniak, która odniosła kontuzję i na boisku w tym sezonie już jej nie zobaczymy. Oby tylko rekonwalescencja po rekonstrukcji zerwania więzadeł odbyła się bez komplikacji. W tej sytuacji godnie stara się ją zastąpić Patrycja Daliga, która po kilku latach rozbratu z koszykówką postanowiła powrócić na parkiet. To był strzał w dziesiątkę, bo Daliga coraz lepiej czuje się w zespole. W ostatnim spotkaniu ponownie rzuciła najwięcej punktów i jest w trójce najlepiej punktujących olsztynianek (130). Najlepiej rzuca Joanna Chełchowska (150), a tuż za nią jest Alicja Wawrzyniak (148).

W tym roku KKS Agapit rozegra jeszcze trzy spotkania: w sobotę w Aleksandrowie Łódzkim, za tydzień na wyjeździe z AZS UMCS II Lublin rozpocznie rundę rewanżową, a 21 grudnia w Jezioranach podejmie AZS Uniwersytet Warszawski (przeniesiony mecz z 1 stycznia).

* Inne mecze 13. kolejki, sobota: AZS Uniwersytet Gdański - SMS PZKosz Łomianki (g. 13), Grot F&F Automatyka Pabianice - Mon-Pol Płock (15); niedziela: Sokołów Podl. - Huragan Wołomin (16:30), Iodica TopMarket MKS Pruszków - GTK II Gdynia (17), AZS UMCS II Lublin - AZS Uniwersytet Warszawski (19).



PO 12 KOLEJKACH

1. AZS UG* 23 877:695

2. Pruszków 21 845:549

3. Pabianice* 20 784:706

4. Politechnika* 19 812:821

5. AZS UW 18 731:732

6. KKS Agapit 17 844:770

7. Sokołów 16 697:678

8. AZS UMCS II 16 642:630

9. Mon-Pol 15 731:761

10. Basket 15 678:815

11. Huragan 14 617:753

12. GTK II 13 611:768

13. Łomianki 12 563:754

* mecz więcej