Sobota w Legnicy

Będzie to mecz nie tylko dwóch sąsiadów w ligowej tabeli, ale też zespołów, które znacznie więcej obiecywały sobie po debiutanckiej rundzie Ligi Centralnej. Zresztą podobieństw jest więcej - oba klubu w przeszłości grały w Superlidze, oba mają plany powrotu do elity i oba w tym sezonie nie mają na to już żadnych szans. Ba, w tej chwili zdecydowanie bliżej im do spadku, bo oba kluby do tej pory wygrały tylko po trzy mecze - legniczanie pokonali Nielbę Wągrowiec (33:27), GKS Żukowo (31:24) i MKS Wieluń (27:23). Jakby tych podobieństw było mało, to w obu klubach - po serii fatalnych wyników - doszło do zmiany trenerów: w Olsztynie Jarosława Knopika zastąpił Igor Stankiewicz, natomiast w Miedzi 30 listopada Piotra Będzikowskiego zastąpił Tomasz Góreczny.

Biorąc te wszystkie fakty pod uwagę można zaryzykować twierdzenie, że sobotni mecz pewnie nie będzie stał na najwyższym poziomie, ale za to będzie bardzo emocjonujący. Wystarczy rzut oka na tabelę, by się przekonać, iż ewentualna porażka dla obu klubów może oznaczać spadek nawet na ostatnie miejsce!

Z tego powodu olsztynianie - w pełnym składzie - na mecz wyjadą już w piątek i będą nocować w Legnicy. A kto wygra? Cóż, na dwoje babka wróżyła...

* Inne mecze 12. kolejki, sobota: Budnex Stal Gorzów - Śląsk Wrocław (17), GKS Autoinwest Żukowo - MKS Grudziądz (18), AZS-AWF Biała Podlaska - Nielba Wągrowiec (18), Padwa Zamość - MKS Wieluń (18); niedziela: Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - Ostrovia Ostrów Wlkp. (17), Orlen Upstream SRS Przemyśl - KPR Legionowo (17).



PO 11 KOLEJKACH

1. Ostrovia 32 321:257

2. B. Podlaska 28 336:288

3. Stal 23 288:289

4. Legionowo 21 326:302

5. Przemyśl 19 317:307

6. Nielba 18 336:336

7. Żukowo 14 308:321

8. Zagłębie 13 329:347

9. Śląsk* 12 279:312

10. Wieluń 11 314:324

11. Padwa 11 288:314

12. Warmia 10 302:309

13. Miedź 9 296:309

14. Grudziądz* 7 290:315

* mecz zaległy