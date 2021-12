Pokonać niepokonanego lidera

Sobotnia porażka w Iławie z gośćmi z Jastrzębia nie zmieniła pozycji olsztynian w ligowej tabeli, jednak uzmysłowiła kibicom, że zespołowi ze stolicy Warmii i Mazur jeszcze sporo brakuje do ścisłej plusligowej czołówki.

W meczu z mistrzem Polski z dobrej strony pokazał się jednak Szymon Jakubiszak, który zastąpił w wyjściowym składzie Amerykanina Taylora Averilla. – Każda szansa gry to dla mnie pewnego rodzaju wyróżnienie. Chcę grać jak najwięcej, a każdą taką szansę chcę wykorzystać jak najlepiej, tym bardziej że czuję się bardzo dobrze – przyznaje środkowy Indykpolu AZS, który zdobył siedem punktów. - Wiemy o tym, że sezon może być ciężki, ale jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie – podkreśla młody siatkarz z Olsztyna.

Wczoraj o godzinie siódmej rano siatkarze Indykpolu AZS wyruszyli w długą, bo liczącą aż 520 kilometrów, podróż do Kędzierzyna-Koźla. Wyjechali tak wcześnie, by w jak najlepszej dyspozycji przystąpić do dzisiejszego meczu z ZAKSĄ (godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport).

Gospodarze to zdecydowany lider rozgrywek - zespół prowadzony przez dobrze znanego w Olsztynie Rumuna Gheorghe Cretu (był trenerem Indykpolu AZS w sezonie 2010/11) jest niepokonany, a w 11 meczach stracił zaledwie pięć setów (3:2 z Projektem, 3:2 ze Skrą i 3:1 z Resovią). Jednak od 7. kolejki każdego rywala wicemistrzowie Polski ogrywają już do zera (Trefl, Ślepsk, Zawiercie, Katowice).

Kto stanowi o sile ekipy trenera Cretu? Najlepszy punktujący Łukasz Kaczmarek (192 punkty – dla porównania Karol Butryn zdobył 174 pkt), najlepiej zagrywający Kamil Semeniuk (16 asów – w ekipie z Kortowa jest to ponownie Butryn, który ma na koncie 22 skuteczne zagrywki) i najlepiej blokujący Norbert Huber (24 – w ekipie Indykpolu AZS Taylor Averill ma 18 bloków). Nie należy także zapominać o Marcinie Januszu, Eriku Shoji oraz Aleksandrze Śliwce i Wojciechu Żalińskim - dwaj ostatni w przeszłości grali w olsztyńskim klubie.

W Kędzierzynie-Koźlu olsztynianie po raz ostatni wygrali... 3 marca 2012 roku. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zwyciężyła wtedy 3:1 - spotkanie to pamięta doskonale Marcin Mierzejewski, ówczesny libero Indykpolu AZS, a obecnie asystent trenera Marco Bonitty. .

- Do każdego rywala podchodzimy w takim sam sposób, nie jest ważne, czy to lider, czy też ostatnia drużyna w ligowej tabeli. Chciałbym, abyśmy dobrze zagrali na wszystkich pozycjach, a nasz cel jest jeden: zwycięstwo - optymistycznie kończy Szymon Jakubiszak.

* Inne mecze 11. kolejki, sobota: Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel (14.45 Polsat Sport), Cerrad Czarni Radom - Stal Nysa (20.30 Polsat Sport News); niedziela: GKS Katowice - Projekt Warszawa (14.45 Polsat Sport), Ślepsk Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów (17.30 Polsat Sport), Trefl Gdańsk - LUK Lublin (20.30 Polsat Sport); poniedziałek: Aluron Warta Zawiercie - Skra Bełchatów (17.30 Polsat Sport).