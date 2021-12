Ostatnia kolejka przez zimową przerwą

Wigry w tym sezonie spisują się słabo na wyjazdach, bo w 9 meczach zdobyły tylko 3 punkty (remisy z Lechem II Poznań, Wisłą Puławy i Motorem Lublin).

W pierwszej rundzie w Suwałkach o porażce Olimpii zadecydował samobójczy gol Klaudiusza Krasy, kiedy to po strzale Patryka Mularczyka piłka odbiła się od młodzieżowca Olimpii i wpadła do bramki. - Sami byliśmy sobie winni, że wróciliśmy wtedy bez punktu - przyznał trener elblążan Tomasz Grzegorczyk. Olimpia ma zatem pewne rachunki do wyrównania. - To będzie bardzo trudny mecz - ocenił Grzegorczyk. - Wigry to wymagający przeciwnik, który w swoim składzie posiada doświadczonych zawodników. Dobrze grają w defensywie, w której pierwszoplanową postacią jest Tomasz Lewandowski, były piłkarz Olimpii. Musimy także uważać na ich grę z kontry i nie pozwolić im rozwinąć skrzydeł. Gramy przed własną publicznością, co przemawia na naszą korzyść. Kibice oczekują zwycięstwa, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko walka i jeszcze raz walka. Zagramy w najsilniejszym składzie - zakończył elbląski szkoleniowiec. Po tym spotkaniu żółto-biało-niebieskich czeka tygodniowe roztrenowanie, po którym udadzą się na zimową przerwę.

Natomiast Sokół w ostatnim spotkaniu tego roku uda się w daleki wyjazd do Kalisza. W klubie z Ostródy są już praktycznie pogodzeni z faktem, że w następnym sezonie w II lidze już grać nie będą, ale chcą spaść z honorem i ... solidnym zastrzykiem gotówki. Co prawda Sokół jest na ostatnim miejscu w tabeli, a za to przewodzi w klasyfikacji Pro Junior System i do końca sezonu raczej nic się w tej kwestii nie zmieni, a to oznacza, że może liczyć na premię w wysokości 550 tysięcy zł brutto.

8 grudnia Sokół zamierza sprawdzić kilku zawodników z niższych lig. W tej grupie są: Mahamadou Bah (Mrągowia), Paweł Ewertowski, Szymon Zelmański, Szymon Modrzewski, Marcin Zdunek i Bartosz Kuczyński (wszyscy Motor Lubawa).

* Wynik meczu zaległego: Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów 1:1.

* 20. kolejka, sobota; Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki (g.13), Pogoń Grodzisk Maz. - Radunia Stężyca (13), KKS 1925 Kalisz - Sokół Ostróda (16): niedziela: Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków (12), Garbarnia Kraków - Wisła Puławy (12), Lech II Poznań - Znicz Pruszków (12), Motor Lublin - Śląsk II Wrocław (16), GKS Bełchatów - Ruch Chorzów (18); poniedziałek: Chojniczanka Chojnice - Stal Rzeszów (18.15 TVP Sport).



PO 19 KOLEJKACH

1. Stal* 45 39:12

2. Ruch 36 28:18

-------------------------------

3. Chojnice 35 41:19

4. Lech II 32 20:17

5. Radunia 29 33:28

6. Olimpia 29 19:19

-------------------------------

7. Wigry 28 22:19

8. Motor 27 30:19

9. Garbarnia* 27 26:22

10. Śląsk II 26 31:31

11. Wisła 26 34:30

12. Pogoń S. 24 26:34

13. Kalisz 24 20:23

14. Znicz 23 22:27

-------------------------------

15. Pogoń G. 18 19:29

16. Bełchatów 15 15:31

17. Hutnik 12 14:33

18. Sokół 9 10:38

* mecz zaległy