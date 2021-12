Przed nami piłkarska gala

Gala WMZPN to już stały punkt na mapie sportowych imprez w naszym województwie. Rok temu, niestety, pandemia pokrzyżowała plany organizatorom, którzy musieli zrezygnować ze spotkania opłatkowego połączonego z galą. Zwycięzców oczywiście wybrano, więc w plebiscycie nie było żadnej przerwy.

System głosowania jest identyczny jak w zeszłym roku. Na początku głos oddaje się kibicom, którzy mogli zgłaszać swoje propozycje, a teraz do 7 grudnia trwa głosowanie na facebooku WMZPN Głosy oddane metodą internetową to 1/3 oceny, która ma wpływ na wynik plebiscytu. Oddzielne głosowanie trwa spośród wszystkich klubów, a poza tym swoje typy odda także specjalna kapituła, w której skład wchodzi m.in. zarząd WMZPN, Komisja Rewizyjna i pracownicy biurowi związku.

W każdej grupie nominowany z najwyższą liczbą głosów otrzyma 6 punktów, natomiast kolejni 4, 3, 2 i 1 pkt. Zwycięża kandydat, który po zsumowaniu głosów trzech grup otrzyma najwięcej punktów (maksymalnie 18). W przypadku remisu wygrywa ten, który otrzymał najwięcej punktów od fanów.

Przyjrzyjmy się więc listom nominowanych w 20 kategoriach.

Szansę na powtórzenie zwycięstwa z poprzedniego roku ma Karol Żwir, który został uznany za najlepszego piłkarza w 2020 roku, a w obecnym także solidnie grał w II-ligowym Sokole Ostróda, dzięki czemu zapracował sobie przenosiny do pierwszoligowego Stomilu.

Wśród nominowanych jest także doświadczony obrońca Olimpii Elbląg Kamil Wagner oraz Siergiej Gurow z Polonii Lidzbark Warmiński, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu forBET IV ligi.

Nowością jest wybór najlepszej piłkarki, która swoje pierwsze kroki stawiała w województwie warmińsko-mazurskim. W tej kategorii na zwycięstwo mają szansę Gabriela Kędzia ze Stomilanek, Małgorzata Mliewska ze Stomilu oraz pochodzące z Ostródy Natalia Piątek (KPP Bydgoszcz) i Anna Gliszczyńska (Górnik Łęczna).

W zeszłym sezonie Trenerem Roku został Mariusz Niedziółka z Mrągowii Mrągowo (forBET IV liga), teraz też jest na liście, ale powtórzyć sukces będzie bardzo ciężko, bo łącznie jest nominowanych ośmiu trenerów. Chociażby Dariusz Maleszewski, który z powodzeniem prowadzi Stomilanki w I lidze kobiet, czy Przemysław Łapiński, który wprowadził do III ligi Mamry Giżycko.

Ten ostatni klub ma zresztą szansę zostać Klubem Roku 2021, a o wygraną powalczy m.in. z Olimpią Elbląg, Concordią Elbląg (zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski) i Constractem Lubawa (wicemistrz Polski w futsalu). Ci ostatni bronią tego tytułu, bo w sezonie pandemicznym także byli drugą drużyną w kraju.

EMIL MARECKI



Lista nominowanych

* Piłkarz roku : Bartosz Giełażyn (Znicz Biała Piska), Sebastian Grubalski (Constract Lubawa), Siergiej Gurow (Polonia Lidzbark Warmiński), Kamil Wenger (Olimpia Elbląg), Karol Żwir (Sokół Ostróda/Stomil Olsztyn)

* Piłkarka roku : Anna Gliszczyńska (Górnik Łęczna), Gabriela Kędzia (Stomilanki Olsztyn), Małgorzata Milewska (Stomil Olsztyn), Natalia Piątek (KKP Bydgoszcz), Anaida Shabazyan (Olimpia Szczecin)

* Trener roku : Adam Fedoruk (Granica Kętrzyn), Dawid Grubalski (Constract Lubawa), Tomasz Grzegorczyk (Olimpia Elbląg), Hubert Lemanek (Polonia Iłowo), Przemysław Łapiński (Mamry Giżycko), Dariusz Maleszewski (Stomilanki Olsztyn), Mariusz Niedziółka (Mrągowia Mrągowo), Maciej Szostek (DKS Dobre Miasto)

* Drużyna roku : Concordia Elbląg, Constract Lubawa, Mamry Giżycko, Mrągowia Mrągowo, Stomilanki Olsztyn, Olimpia Elbląg, Ossa Biskupiec Pomorski, Znicz Biała Piska

* Młodzieżowa drużyna roku : Olimpia Elbląg - rocznik 2005, Stomil CLJ U17, Stomil Olsztyn CLJ dziewczyn U15 i U17, Kadra WMZPN - rocznik 2008, Kadra WMZPN dziewczyn U-15.

* Młodzieżowiec roku: Piotr Błędowski (Mrągowia Mrągowo), Mateusz Jońca (Stomil Olsztyn/GKS Wikielec), Grzegorz Okuniewski (Constract Lubawa), Sebastian Rugowski (Sokół Ostróda), Adrian Wasiak (Huragan Morąg)

* Sędzia roku : Błażej Głowacki, Damian Krumplewski, Wojciech Krztoń, Marcin Szczerbowicz, Dawid Wiśniewski

* Działacz roku : Krzysztof Bączek (prezes GKS Wikielec), Radosław Kupiński (prezes Polonii Iłowo), Karol Lizurej (prezes Granicy Kętrzyn), Mariusz Miecznikowski (prezes Polonii Lidzbark Warmiński), Janusz Sygnowski (prezes Mamr Giżycko)

* Ligowiec roku : Bartosz Białkowski (Millwall), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Rafał Gikiewicz (Augsburg), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Dawid Szymonowicz (Warta Poznań)

* Wydarzenie roku : Cykl meczów charytatywnych drużyny Wielkich Serc, Lądowanie na stadionie w Elblągu, mecz 75-lecia Jezioraka Iława z Lechią Gdańsk, Memoriał Piotra Karpiniaka, Ostróda Cup, Puchar Syrenki

* Klubowy marketing roku : Błękitni Pasym, Drewneks Sampława, Jeziorak Iława, Olimpia Elbląg, Unia Susz

* Samorząd roku : Gmina Biskupiec Pomorski, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Miasto Giżycko - Gmina Miejska Giżycko, Gmina Iława, Miasto Kętrzyn, Samorząd Województwa

* Sponsor roku : Firma Constract Export-Import oraz firma BrickWood – sponsor Constract Lubawa, DFM - sponsor DKS Dobre Miasto, Żuri Olsztyn i Orląt Reszel, EKOpower.pl - sponsor Olimpii Elbląg, Industrio Service – sponsor Mamr Giżycko, Bracia Jankowscy - sponsorzy Znicza Biała Piska, Libro - sponsor Motoru Lubawa, Mazurski browar - sponsor Mazura Ełk, Ostróda Yacht - sponsor Sokoła Ostróda, Polmlek - sponsor Polonii Lidzbark Warmiński, Termik - sponsor Mrągowii Mrągowo.

* Piłkarskie zdjęcie roku : Radosław Skudlarz, Artur Szczepański, Wiktoria Gerwatowska, Rafał Samsel, Aleksandra Miecznikowska, Marek Lewandowski

* Postać roku forBET IV ligi : Mahamadou Bah (Mrągowia Mrągowo), Krzysztof Piwiszkis (MKS Korsze), Karol Przybyła (Olimpia II Elbląg), Andrzej Sobiech (Jeziorak Iława), Cezary Sobolewski (Motor Lubawa)

* Postać roku klasy okręgowej : Jan Skoczeń (Radomniak Radomno), Janusz Kamiński (Ossa Biskupiec Pomorski), Radosław Lenart (Polonia Pasłęk), Rafał Sokołowski (Wilczek Wilkowo), Tomasz Sokół (Pojezierze Prostki)

* Postać roku klasy A : Patryk Piekarski (MKS Działdowo), Grzegorz Pilecki (GKS Szczytno), Aleksander Sobczak (LKS Różnowo), Grzegorz Metera (Błękitni Stary Olsztyn), Krzysztof Zielazny (KS Mroczno)

* Postać roku klasy B : Mariusz Ruczyński (Drewneks Sampława), Paweł Brzeziński (Dąb Kadyny), Andrzej Kumor (Vęgoria II Węgorzewo), Sebastian Majewski (Agricola Mierki), Karol Murawski (Mamry II Giżycko)

* Postać roku klubów młodzieżowych : Rafał Gajdamowicz (Cresovia Górowo Iławeckie), Jarosław Roszkowski (SMS Kurzętnik), Grzegorz Sobotka (AP Ostróda), Rafał Starzyński (Olimpia Elbląg), Adam Zejer (Stomil Olsztyn)