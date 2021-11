Staniszewski w Modlinie

Będzie to druga edycja towarzyskiej imprezy rozgrywanej na zakończenie sezonu sportów motorowych w Polsce. Pomysłodawcą wydarzenia jest wielokrotny rajdowy mistrz Polski Leszek Kuzaj. Organizatorzy przygotowali dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 36 kilometrów. Załogi będą się ścigać na wspomnianym torze oraz po raz pierwszy na terenie historycznej Twierdzy Modlin.

Do rywalizacji zgłosiło się 49 załóg, a listę otwierają mistrzowie Polski w rajdach Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Finałowy punkt rajdu, czyli Kryterium Toru Modlin, rozpocznie się o godz. 19.

Zbigniew Staniszewski: - Kocham rajdy, więc cieszę się, że po raz drugi w tym sezonie wezmę udział w imprezie takiego formatu. Rzecz jasna nie brakowało mi w tym roku kilometrów, bo wziąłem udział w dziesięciu imprezach rallycrossowych i niezliczonej liczbie treningów, ale rajdy to całe moje życie, dlatego niczym małe dziecko nie mogę doczekać się kolejnego startu. Pojedziemy Fordem Fiestą R5, a na prawym fotelu zasiądzie mój spotter Gracjan Duda. Auto jest znakomicie przygotowane i ustawienia na asfalty mamy dopracowane w najmniejszych szczegółach. Startowaliśmy w Modlinie rok temu podczas pierwszej edycji, znamy zatem specyfiką toru, więc będziemy próbowali zrobić bardzo dobry wynik.

dryh, ŁSZ