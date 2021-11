Stomil może zagrać z Legią?

Jeszcze kilka miesięcy temu każde porównanie z Legią byłoby dla Stomilu komplementem, o ile nie zaszczytem. Przypomnijmy, że w kwietniu warszawianie po raz 15. zostali mistrzami Polski, stając się tym samym najbardziej utytułowanym klubem w historii piłkarskich rozgrywek w Polsce. W tym czasie Stomil przegrywał 0:5 z Sandecją, 0:1 z Resovią i 0:2 z Arką - co prawda w kwietniu też dwa razy zwyciężył (3:2 z Bełchatowem i 2:0 z Koroną), ale z I ligi nie spadł tylko dlatego, że w tym wyjątkowym sezonie pierwszoligowy status tracił tylko jeden klub. Olsztynianie zgromadzili jedynie 35 punktów, a przecież rok wcześniej nawet 40 oczek nie gwarantowało utrzymania.

Legia to najbogatszy klub w Polsce - jako jedyny każdego roku ma do wydania grubo ponad 100 milionów złotych, natomiast Stomil to jeden z najbiedniejszych (jeśli nie najbiedniejszy) zespołów w I lidze.

Cały tekst przeczytasz w czwartkowej Gazecie Olsztyńskiej