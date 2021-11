Brąz mistrzostw Europy doda Julce skrzydeł

Mistrzostwa Europy kadetów i juniorów zorganizowano pod auspicjami WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), największej i najbardziej prestiżowej federacji na świecie. W czarnogórskiej Budvie rywalizowało ponad 1400 młodych zawodników z 39 krajów. Jak już informowaliśmy, w klasyfikacji drużynowej Polska zajęła bardzo dobre czwarte miejsce (13 złotych medali, 24 srebrne i 34 brązowe). Na podium stanęło czworo kickboxerów z Warmii i Mazur: złoto zdobył Mieszko Siemiątkowski (Zamek Expom Kurzętnik), srebro - Oskar Ciepłuch (Piechotka Team Susz), natomiast na najniższym stopniu podium stanęli Julia Kamińska (CSW Lubawa) i Bartosz Stańczyk (Piechotka Team Susz).

Julia Kamińska kickboxingiem zainteresowała się już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. - Razem z mamą byłam na szkolnym festynie, na którym lubawski klub kickboxingu miał pokaz. Spodobało mi się, więc poszłam na trening i tak się zaczęło. Potem często słyszałam, że nie wyglądam na osobę, której hobby to sztuki walki, ale dla mnie kickboxing był i jest doskonałą odskocznią od codzienności.

Szybko okazało się, że ta odskocznia może być też wielką pasją i wspaniałą przygodą. Jednak zanim przyszły pierwsze sukcesy, Julia musiała spędzić setki godzin w sali treningowej. Ale opłaciło się!

- W tym roku zwyciężyłam w mistrzostwach województwa, zdobyłam srebrny medal mistrzostw Polski, złoty medal Pucharu Polski, a teraz doszedł do tego jeszcze brąz mistrzostw Europy - wylicza utalentowana zawodnicza z Lubawy. - W Czarnogórze spełniło się jedno z moich największych marzeń, czyli występ w reprezentacji Polski. A moim następnym marzeniem jest start w biało-czerwonych barwach w kolejnej ważnej imprezie.

- Udział Julki w mistrzostwach Europy to efekt końcowy całego dobrze przepracowanego sezonu - nie ma wątpliwości trener Mazurowski. - Już sam start w tej imprezie był wielkim osiągnięciem, a medal to już olbrzymi sukces! Mistrzostwa Europy to przecież ogromna impreza, towarzyszy jej wielka presja, z którą trzeba nauczyć sobie radzić. Wiem, że Julkę stać na więcej, więc jeśli tylko będzie kontynuować swoją przygodę ze sportem, to na pewno jeszcze nieraz o niej usłyszymy. Co prawda w Czarnogórze miała szczęście w losowaniu, ale najważniejsze, że potrafiła je wykorzystać. W efekcie mamy medal, który z pewnością wpłynie motywująco nie tylko na Julkę, ale i na pozostałych moich podopiecznych - dodaje Rafał Mazurowski.

- Emocje nie do opisania, niesamowity zaszczyt i wzruszenie - tak swój stan emocjonalny po zdobyciu medalu opisuje młoda lubawianka. - Ale do tego sukcesu przyczyniło się wiele osób: rodzice, którzy opłacili koszty wyjazdu, trenerzy Rafał Mazurowski i Oliwia Lóźniewska, którzy przygotowywali mnie od samego początku, trenerzy Cecylia Pudlicka i Radek Laskowski, którzy podczas walk byli w narożniku i dawali mi cenne rady, no i ci wszyscy, którzy do końca trzymali za mnie kciuki.

Mistrzostwa Europy zatem zaliczone, więc Julia wróciła do domu, do swoich codziennych obowiązków. Jest mistrzynią Europy, ale przede wszystkim jest też uczennicą lubawskiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-geograficznym. Cóż, czasem jest trudno pogodzić wszystkie obowiązki, ale Julia - co podkreśla - może liczyć na wsparcie i wyrozumiałość wielu osób.

- Staram się jak najlepiej pogodzić sport z nauką, poza tym nauczyciele są wyrozumiali i nie mieli problemu z tym, że opuściłam szkołę z powodu wyjazdu - przyznaje utalentowana nastolatka, dla której ten rok jeszcze się nie skończył, bo na początku grudnia weźmie udział w Pucharze Federacji DFN w Lidzbarku. Moc medalu ME z pewnością doda jej skrzydeł i jeszcze bardziej zmotywuje do ciężkiej pracy na treningach.

ALINA LASKOWSKA