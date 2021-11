Sport szyty na miarę

Znakomite trio przyjechało do do stolicy polskiego żeglarstwa, żeby aktywizować mieszkańców miasta i okolic. Celem projektu „Szyjemy sport na miarę - sportowa rodzina” jest promocja najpopularniejszych dyscyplin halowych na świecie. 65 par (rodzic lub opiekun plus dziecko) wzięło udział w wyjątkowym treningu poprowadzonym przez sportowe gwiazdy. Każdy z uczestników miał okazję poznać tajniki gry w siatkówkę, piłkę ręczną i w koszykówkę. Oprócz sportowych atrakcji nie zabrakło również miejsca na wspólne zdjęcia i autografy, poza tym dla wszystkich uczestników mistrzowie przygotowali specjalne podarunki.

* Cezary Trybański - reprezentant Polski i pierwszy Polak w NBA. Był zawodnikiem m.in. Memphis Grizzlies i New York Knicks.

* Marcin Możdżonek - reprezentant Polski, mistrz świata, mistrz Europy, srebrny medalista Pucharu Świata i wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

* Marcin Lijewski - wicemistrz świata i multimedalista Mistrzostw Polski. Najlepszy trener polskiej ligi w sezonie 2020/21.