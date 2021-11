Rakiety mierzą w Ekstraligę

W pierwszym sezonie rozegranym na przełomie 2019 i 2020 roku Rakiety zajęły drugie miejsce na zapleczu Ekstraligi. Natomiast kolejny sezon był specyficzny ze względu na pandemię koronawirusa. Dość powiedzieć, że turniej I ligi został rozegrany w... jeden weekend, a Rakiety wolą go nie wspominać, bo w Nowej Soli zajęły dopiero czwarte miejsce.

W najbliższy weekend startuje nowy sezon I ligi, oczywiście z udziałem ekipy z Olsztyna. Jak przebiegł okres przygotowawczy?

- Część z moich zawodników, jak już co roku, boryka się z kontuzjami - wyjaśnia trener Rakiet Andrzej Gajewski. - Taka sytuacja nie pozwala nam na treningi na najwyższych obrotach, dlatego robimy miejsce dla młodszych i żądnych gry zawodników, głównie są to ambitni młodzieżowcy i juniorzy. Trenują systematycznie, więc uważam, że jesteśmy na dobrych torach przed startem rozgrywek.

Andrzej Gajewski nie ukrywa, że myśli o awansie. - Chcemy, aby nasi zawodnicy się ogrywali i zdobywali doświadczenie, bo przecież liga nie jest jedynym turniejem w sezonie. Mamy jednak realne szanse na awans i na tym się głównie skupimy. Oczywiście nie będzie to proste, ale przecież nigdy nie było.

Rakiety do rozgrywek zgłosiły 16 graczy. Najbardziej doświadczoną zawodniczką jest Johanna Goliszewski, uczestniczka... igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Jest to wychowanka olsztyńskiej Warmii, która wyjechała do Niemiec i tam grała w kadrze narodowej naszych zachodnich sąsiadów.

- Johanna cały czas mieszka w Niemczech, ale na pewno pomoże nam podczas jednej serii. Natomiast gdybyśmy awansowali do Ekstraligi, wtedy zadeklarowała częstsze występy - dodaje Gajewski.

W kadrze olsztyńskiego zespołu jest także m.in. Aleksander Dzwonnik, który ma w swoim CV m.in. występy w kadrze Polski U-23. Andrzej Gajewski liczy także na dobre występy Ukraińców Vladyslava Tregubenko i Darmina Vitalia. Obaj na co dzień mieszkają i pracują w Gdańsku

Cały sezon I ligi odbędzie się podczas czterech kolejek, wszystkie zespoły zagrają każdy z każdym i nie będzie rewanżów. Rakiety tylko raz zagrają w Olsztynie, a konkretnie w hali OSiR przy ulicy Mariańskiej. Poza tym przed nimi trzy dalekie podróże na południe Polski: do Domecka koło Opola, Katowic i Bierunia nieopodal Katowic.

Pierwsze spotkania w Domecku olsztynianie rozegrają z miejscową Victorią i Abramem II Warszawa. Poza nimi w I lidze grają także Badminton School Gdynia, UKS Unia II Bieruń, UKS Hubal II Białystok, Badminton Kobierzyce i AZS UŚ Katowice

EM