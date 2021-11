KKS wrócił z tarczą

* SMS PZKosz Łomianki - KKS Agapit Olsztyn 41:68 (7:21, 11:14, 12:18, 11:15)

KKS: Chełchowska 10, Sobotka 10, Wawrzyniak 21, Daliga 15, Sztąberska 9, Przeradzka, Pałasz, Bałdyga, Kitkowska, Giżyńska 3, Birkos

Olsztyńskie zawodniczki podeszły do meczu bardzo poważnie i nie było mowy zlekceważeniu rywalek - przecież świeżo w pamięci miały niespodziewaną porażkę z GTK II Gdynia. Po trzech minutach KKS prowadził 5:0, a potem spokojnie powiększał przewagę - po pierwszej kwarcie zespół Tomasza Sztąberskiego prowadził 21:7. W drugiej kwarcie Łomianki zagrały lepiej, ale nie na tyle, by zagrozić olsztyniankom.

- Bardzo chcieliśmy wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch ostatnich porażkach - przyznał Tomasz Sztąberski. - Dziewczyny od początku były skoncentrowane. Nie popełnialiśmy błędów, dobrze graliśmy w obronie i skutecznie w ataku. Nie było tego, co w meczu z GTK Gdynia, kiedy daliśmy się rozegrać rywalkom, bo w żadnym przypadku nie było wtedy mowy o zlekceważeniu rywala. Ta wygrana sprawi, że jeszcze bardziej uwierzymy w swoje możliwości przed ciężkim spotkaniem z Pruszkowem (27 listopada o godz. 13 w Jezioranach - red.).

* Inne wyniki 9. kolejki: Mon-Pol Płock - AZS Uniwersytet Gdański 61:65, Grot F&F Automatyka Pabianice - AZS UMCS II Lublin 81:35, Iodica TopMarket MKS Pruszków - AZS Uniwersytet Warszawski 71:44, GTK II Gdynia - AZS Politechnika Gdańsk 58:78, Sokołów SA Sokołów Podlaski - Basket SMS Aleksandrów Łódzki 72:42.



PO 9 KOLEJKACH

1. AZS UG 9* 17 657:538

2. Pruszków 8 15 591:380

3. Politechnika 9 14 619:639

4. KKS Agapit 8 13 612:542

5. Pabianice 8 13 502:441

6. Sokołów 8 13 517:459

7. Mon-Pol 9 13 602:607

8. AZS UW 8 13 519:538

9. AZS UMCS II 8 12 456:440

10. Basket 8 11 482:572

11. Huragan 8 10 451:551

12. Gdynia* 8 10 503:646

13. Łomianki 8 8 404:571

* liczba rozegranych meczów