Ostródzki Jaś wciąż się uczy

PIŁKA NOŻNA\\\ W Olsztynie pojawiła się nadzieja na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli I ligi, w Ostródzie już liczą pieniądze, które Sokół dostanie po... spadku do III ligi, natomiast w Poznaniu odżyły nadzieje na powrót do czasów chwały.

1. W I lidze kibice Stomilu w końcu mieli powody do radości, bo po sześciu kolejnych porażkach olsztynianie najpierw ograli Resovię, a potem zremisowali Polkowicach. Niestety, w niedzielę Stomil poległ w Opolu i pozostał na ostatnim miejscu w tabeli. Co prawda gospodarze byli faworytem, ale ostatnie wyniki dawały nadzieję na kolejny dobry występ Stomilu. Niestety, na nadziejach się skończyło... Mimo wszystko są powody do umiarkowanego optymizmu, ponieważ w meczu z Odrą olsztynianie zdołali wypracować - jak twierdzi trener Adrian Stawski - wiele sytuacji podbramkowych. Teraz trzeba więc popracować „tylko” nad skutecznością, a wtedy... klękajcie narody! Oczywiście w Barcelonie i Monachium jeszcze się Stomilu obawiać nie muszą, ale może na początek uda się chociaż wydostać ze strefy spadkowej?



2. W Ostródzie nikt już nie wierzy, że Sokół zdoła się obronić przed spadkiem z II ligi (dziewięć porażek z rzędu i 11 punktów straty do bezpiecznej strefy). Inna sprawa, że nawet przed sezonem w klubie optymistów było raczej niewielu, bo jak tu skutecznie walczyć o punkty, skoro pieniędzy starcza jedynie na przysłowiowe frytki i waciki, a w Sokole gra nieopierzona młodzież, która dopiero się uczy. Jak wiemy na naukę nigdy nie jest za późno, ale zanim ostródzki Jaś się nauczy, to sezon się skończy...



