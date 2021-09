Staniszewski bliżej tytułu

W Słomczynie odbyła się piąta eliminacja mistrzostw Polski. W klasie supercars jednym z faworytów był Zbigniew Staniszewski, obrońca mistrzowskiego tytułu. No i olsztynianin nie zawiódł - za kierownicą Fordem Fiestą RX wygrał wszystkie biegi kwalifikacyjne oraz finał, dzięki czemu zgarnął maksymalną liczbę 24 małych punktów i w klasyfikacji generalnej MP awansował z drugiego na pierwsze miejsce. W finale Staniszewski o 2,2 sekundy pokonał Macieja Manejkowskiego (Ford Fiesta) i o 15,8 sekundy Michała Petralejtnera (Skoda Fabia).

Po zwycięstwie Zbigniew Staniszewski powiedział: - Jesteśmy zadowoleni jako cały zespół, bo wygraliśmy wszystko, co dało się wygrać, czyli zarówno wszystkie cztery wyścigi kwalifikacyjne, jak i wielki finał. Zdobyliśmy 24 punkty do mistrzostw, a bardzo nam na tym zależało, bowiem przybliża nas to do obrony tytułu mistrza Polski.

W Słomczynie bardzo dobrze mi się jechało, a auto pracowało wyśmienicie. Traktuję to jako formę nagrody po problemach technicznych, które mieliśmy w połowie sezonu. Włożyliśmy wtedy masę pracy i teraz to owocuje znakomitą pracą Fiesty. Wielką przyjemnością było przyjechać tu i wygrać na oczach kibiców, dlatego w dobrych humorach wracamy do Olsztyna. Mam nadzieję że tytuł przyklepiemy już za trzy tygodnie na torze Slovakiaring na Słowacji - zakończył lider mistrzostw Polski.



* V runda MP, finał Supercars: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 4.52,75; 2. Maciej Manejkowski (Ford Fiesta) - 4.55,04; 3. Michał Peterlejtner (Skoda Fabia) - 5.08,61.

* Klasyfikacja MP po pięciu rundach (zgodnie z regulaminem z odjęciem dwóch najsłabszych rund): 1. Staniszewski - 75 pkt; 2. Marcin Gagacki - 63; 3. Manejkowski - 61; 4. Dariusz Topolewski - 60.