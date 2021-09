Niestety, Stomil znów na zero w Opolu

* Odra Opole – Stomil Olsztyn 2:0 (1:0)

1:0 – Marzec (34), 2:0 – Mikinič (51)

STOMIL: Krzysztof Bąkowski – Damian Ciechanowski (58 Łukasz Moneta), Rafał Remisz, Jonathan Simba Bwanga, Maciej Dampc (63 Patryk Zych) – Karol Żwir, Jakub Tecław (63 Maciej Spychała), Wojciech Reiman, Merveille Fundambu, Jonatan Straus – Patryk Mikita

Trener olsztynian Adrian Stawski dokonał dwóch zmian w składzie porównaniu z czwartkowym spotkaniem w Polkowicach (2:2): od początku na boisku pojawili się Maciej Dampc i Karol Żwir, na ławce usiadł Łukasz Moneta, a poza meczową kadrą znalazł się kontuzjowany Piotr Pyrdoł.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 34. min, kiedy to z boku pola karnego Wojciech Reiman dał się ograć Miłoszowi Trojakowi, a ten podał do nieobstawionego Mateusza Marca i było 0:1. Parę chwil później mogło być 1:1, ale Jonatan Straus trafił tylko w słupek. Tuż przed przerwą dobrą szansę na wyrównanie miał Karol Żwir, ale górą był bramkarz Odry.

Już sześć minut po przerwie Biało-Niebiescy dostali drugi cios: po centrze z rzutu rożnego, najwyżej w polu karnym wyskoczył Tomáš Mikinič, a Krzysztof Bąkowski musiał wyciągac piłkę z siatki.

Stomil dążył do zdobycia kontaktowego gola, ale dobrych sytuacji nie potrafili wykorzystać m.in. Patryk Mikita i Reiman oraz Spychała. Skończyło się więc na siódmej porażce Stomilu w rozgrywkach.

W najbliższą niedzielę o godz. 15 Stomil podejmie w Olsztynie legnicką Miedź.

* Inne mecze 9. kolejki: GKS 1962 Jastrzębie – Zagłębie Sosnowiec 1:1 (Niewiadomski 48 - Sobczak 41); Korona Kielce – Sandecja Nowy Sącz 0:1 (Boczek 12); ŁKS Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2 (Janczukowicz 22 - Scalet 44, Roginić 68); GKS Tychy – Widzew Łódź 1:1 (Grzeszczyk 90 - Danielak 69); Puszcza Niepołomice – Chrobry Głogów ... (...).

> Spotkanie Resovia Rzeszów – Miedź Legnica odwołano z powodu zalania boiska. Poniedziałek: Skra Częstochowa – Arka Gdynia (g. 18, Górnik Polkowice – GKS Katowice (20:30).

> Zaległe mecze 7. kolejki: Puszcza – Sandecja 1:2 (1:1), Katowice – Arka 2:4 (1:1), Tychy – Chrobry 1:0 (0:0).