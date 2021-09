Cenny remis Stomilu

* Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn 2:2 (0:0)

1:0 - Szmyt (50), 1:1 - Reiman (59), 1:2 - Fundambu (68), 2:2 - Piątkowski (74)

STOMIL: Bąkowski - Ciechanowski, Remisz, Simba Bwanga, Straus - Pyrdoł (81 Żwir), Tecław, Reiman, Fundambu (90 Shibata), Moneta (82 Zych) - Mikita (85 Lewicki).

Po fatalnym początku - sześć porażek z rzędu - olsztynianie zapunktowali w drugim kolejnym meczu. Inna sprawa, że gospodarze już po 20 minutach mogli, a nawet powinni wygrywać 2:0. Tuż po rozpoczęciu meczu fatalnie spudłował Piątkowski, po czym ten sam zawodnik nie wykorzystał rzutu karnego - znakomicie obronił Krzysztof Bąkowski. Na tym emocje się nie skończyły, więc mecz mógł się podobać, a swoją szansę mieli także olsztynianie, jednak Moneta strzelił wprost w bramkarza.

Co prawda po przerwie Górnik szybko objął prowadzenie, ale 9 minut później to olsztynianie przeprowadzili efektowną akcję - Fundambu przebił się prawą stroną boiska, podał do Mikity, ten do Reimana, a olsztyński pomocnik precyzyjnym strzałem umieścił piłkę tuż przy lewym słupku. 1:1!

Na tym nie koniec, bo w 68. min Fundambu minął dwóch rywali, po czym zdobył drugiego gola dla Stomilu! Niestety, sześć minut później wreszcie do siatki trafił Piątkowski i mecz zakończył się podziałem punktów.

W innych zaległych meczach (z 7. kolejki) Puszcza Niepołomice przegrała 1:2 (1:1) z Sandecją Nowy Sącz, GKS Katowice uległ 2:4 (1:1) z Arce Gdynia, a Tychy pokonały 1:0 (0:0) Chrobrego.

W niedzielę olsztynianie zagrają w Opolu z Odrą (g. 15),

* Inne mecze 9. kolejki, piątek: GKS 1962 Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec (18), Resovia - Miedź Legnica (20:30); sobota: Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz (20:30), ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12:40); niedziela: GKS Tychy - Widzew Łódź (12:40), Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów (18); poniedziałek: Skra Częstochowa - Arka Gdynia (18), Górnik Polkowice - GKS Katowice (20:30).