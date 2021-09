Bojowe nastroje w Olimpii

Drużyna z Kaszub jest beniaminkiem, ale spisuje się nadspodziewanie dobrze - podopieczni trenera Sebastiana Letniowskiego z dorobkiem 12 punktów zajmują siódme miejsce i do Olimpii tracą zaledwie trzy oczka.

Dodatkowym smaczkiem niedzielnego meczu, który rozpocznie się o godz. 15, jest obecność w drużynie gospodarzy aż pięciu byłych zawodników Olimpii - bramkarz Kacper Tułowiecki oraz Michał Miller, Radosław Stępień, Damian Szuprytowski i Janusz Surdykowski.

- Nie będzie łatwy to mecz dla żadnej z drużyn - nie ma wątpliwości trener elblążan Tomasz Grzegorczyk. - Jesteśmy jednak zespołem z charakterem, więc do Stężycy wybieramy się po punkty. Oglądałem ostatni mecz Raduni ze Stalą Rzeszów (0:1 - red.), dlatego wiem, jak trzeba zagrać z tym rywalem. Najważniejsze jest, żebyśmy dobrze weszli w mecz i poprowadzili grę. Niestety, zagramy w osłabieniu, gdyż w ostatnim meczu z GKS Bełchatów kontuzji nogi (złamana kość strzałkowa - red.) doznał bramkarz Andrzej Witan, który teraz musi pauzować co najmniej pięć-sześć tygodni. Pozostali zawodnicy są zdolni do gry i nikt nie pauzuje za kartki - informuje trener Grzegorczyk.

Zdecydowanie inne nastroje panują w Ostródzie, bo Sokół wciąż nie zdobył jeszcze ani punktu, ani nawet gola. Podopieczni Jarosława Kotasa notują porażkę za porażką i zajmują zasłużone ostatnie miejsce w tabeli.

Sokół świadomie naraził się na drwiny całej piłkarskiej Polski. Drużyna została kompletnie przemeblowana i trafili do niej praktycznie sami młodzi zawodnicy, którzy zostali wypożyczeni z innych klubów, bo tam nie mieli szans na regularną grę. Jest to efekt tego, że Sokół ma najmniejszy budżet w II lidze, dlatego drużyna z Ostródy nie mogła sobie pozwolić na żadne sensowne transfery.

Oczywiście Sokół mógł wycofać się z II ligi i nikt pewnie nie zdziwiłby się takiemu zachowaniu, ale w Ostródzie piłkarscy działacze podjęli decyzję, że wystartują w rozgrywkach centralnych i przygotują dzięki temu budżet na przyszłoroczne rozgrywki III ligi. W jaki sposób? Ogrywając młodzieżowców, bo Polski Związek Piłki Nożnej nagradza to wysokimi premiami w programie Pro Junior System.

Według nieoficjalnych wyliczeń wynika, że obecnie w II lidze Sokół lideruje w klasyfikacji PJS, więc gdyby tak się zakończyło, to na konto klubu wpadłoby 550 tysięcy złotych (brutto). Co prawda za wygranie PJS w II lidze nagroda wynosi 1,1 miliona złotych, ale spadkowicze otrzymują jedynie połowę.

Jednak i tak będą to niezłe pieniądze, za które można zbudować drużynę, która spokojnie utrzymałaby się w rozgrywkach III ligi. Na ten moment w Ostródzie o II lidze mogą zapomnieć.

Swoją drogą na oficjalnym portalu PZPN laczynaspilka.pl najwidoczniej nikt nie zauważył, że mamy już połowę rundy jesiennej, bo nie ma tam ani słowa o aktualnych rankingach PJS ani w Ekstraklasie, ani w pozostałych ligach.

Przypomnijmy, że w ostatnim meczu Sokół na własnym obiekcie przegrał 0:4 z Wisłą Puławy. Dopóki utrzymywał się bezbramkowy remis, to garstka miejscowych kibiców mogła liczyć, że może uda się zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. Niestety, jeden błąd i gol stracony do szatni podłamał zespół, a po przerwie gra się już kompletnie posypała.

Teraz drużyna z Ostródy ma jeden z bliższych wyjazdów, bo w sobotę o godz. 16 zagra w Pruszkowie z Zniczem. Co prawda gospodarze też są w strefie spadkowej, ale potrzebują tylko jednego punktu, by się z niej wyrwać, a najbliższy mecz wydaję się być idealną ku temu okazją.

* Wyniki zaległych meczów z 7. kolejki: Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków 1:1, Pogoń Siedlce - Lech II Poznań 2:0,

* Pozostałe mecze 9. kolejki, piątek: Śląsk II Wrocław — KKS 1925 Kalisz (14.30); sobota: GKS Bełchatów — Lech II Poznań (12.30), Wisła Puławy — Stal Rzeszów (16), Motor Lublin — Garbarnia Kraków (17), Ruch Chorzów — Wigry Suwałki (18); niedziela: Pogoń Siedlce — Pogoń Grodzisk Maz. (14), Hutnik Kraków — Chojniczanka Chojnice (16).