Brydżyści znowu w Lubominie

W ubiegłym roku pierwotnie turniej miał się odbyć w marcu, ale z powodu pandemii został odwołany. Gdy sytuacja wydawała się jako tako opanowana, wtedy nowy termin wyznaczono na wrzesień. I chociaż organizatorzy chcieli zastosować wyjątkowe środki ostrożności (olbrzymia sala i duże odległości między stołami, a każda talia kart miała być wykorzystywana tylko w jednym rozdaniu), to impreza ponownie nie doszła do skutku. Ostatecznie turniej został więc rozegrany w internecie.

Tym razem brydżyści jednak przyjadą do Lubomina, niestety, nikt nie wie, ilu ich ostatecznie się pojawi, tym bardziej że nie każdy będzie mógł zagrać.

- W imprezie mogą wziąć udział tylko ozdrowieńcy, osoby zaszczepione oraz posiadacze aktualnych testów - stawia sprawę jasno Adolf Bocheński, współorganizator turnieju. - A ponieważ ludzie różnie reagują na takie obostrzenia, to pewnie niektórzy na znak protestu do nas nie przyjadą. Na dodatek w tym samym czasie zostanie rozegrany turniej w chorwackim Puli, więc jest grupa brydżystów, która przyjechałaby do Lubomina, ale w tej sytuacji wybrała Chorwację, bo tam jednak jest dużo przyjemniej, a przede wszystkim cieplej (śmiech). Niestety, organizatorzy imprezy w Puli bardzo późno wpisali ją do brydżowego kalendarza, w efekcie my już nie mogliśmy zmienić terminu swoich zawodów. Jedno jest pewne - rekordu frekwencji nie pobijemy, ale nawet jak przyjadą dwa czy cztery teamy, to my ten turniej i tak zrobimy. Liczba uczestników tym razem nie ma znaczenia, bo wychodzimy z założenia, że po prostu nie można siedzieć z założonymi rękami, tylko - nawet mimo ciężkich czasów - trzeba coś robić - stanowczo stwierdza Adolf Bocheński.

W Lubominie zostaną rozegrane dwa turnieje: ogólnopolski turniej teamów, czyli VI Memoriał Krzysztofa Bądera, i turniej par, czyli III Memoriał Zbigniewa Zemanowicza.

Organizatorami turnieju są Adolf Bocheński, Maciej Czajkowski oraz Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego.

ARTUR DRYHYNYCZ