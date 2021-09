Udany powrót Tarnowskiego

FORBET IV LIGA PIŁKARSKA\\\ W 6. kolejce w roli trenera Jezioraka zadebiutował Wojciech Tarnowski, chociaż słowo „debiut” niezbyt pasuje, bo jest to już kolejna przygoda tego doświadczonego trenera z iławskim klubem.

Pierwsza połowa meczu Jezioraka z Zatoką nie była zbyt ciekawa - iławianie nie potrafili sforsować linii obronnej zespołu z Braniewa, a goście też jakoś specjalnie nie zagrażali bramce Dawida Ciury. Aż nadeszła 45. minuta, kiedy braniewianie zdobyli gola z rzutu karnego.

W 66. min niemal w tym samym miejscu faulowali goście, więc strzałem z 11 m do wyrównania doprowadził Cezary Nowiński, dla którego było to już piąte trafienie w sezonie.

Decydująca akcja meczu miała miejsce w 83. minucie - z rzutu rożnego dośrodkował Nowiński, piłkę zdołali wybić obrońcy Zatoki, ale przed polem karnym dopadł do niej

Michał Kwiatkowski, który z dystansu potrafi uderzyć jak mało kto!

W środę zostanie rozegrany zaległy mecz Polonia Iłowo – Jeziorak.

* Jeziorak Iława - Zatoka Braniewo 2:1 (0:1)

0:1 – Lewenko (45 karny), 1:1 – Nowiński (66 k), 2:1 – Kwiatkowski (83)

* Błękitni Pasym - Concordia Elbląg 0:4 (0:1)

0:1 - Łojeczko (10), 0:2 - Nosowicz (56 samobójcza), 0:3 - Szmydt (58), 0:4 - Pelc (66)

* Granica Kętrzyn - MKS Korsze 4:1 (1:0)

1:0 - Dwulat (18), 2:0 - Bobrowski (48), 3:0 - Dwulat (56), 3:1 - Sawicki (87), 4:1 - Bobrowski (90+1)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Mrągowia Mrągowo 1:0 (1:0)

1:0 - Rodzeński (5)

* Mazur Ełk - Olimpia II Elbląg 2:1 (2:0)

1:0 - Skalski (21), 2:0 - Wiktorzak (36), 2:1 - Łaszak (85)

* Kaczkan Huragan Morąg - Błękitni Orneta 6:0 (1:0)

1:0 - Galik (45), 2:0 - Malinowski (53), 3:0 - Podgórski (65), 4:0 - Galik (66), 5:0 - Podgórski (81), 6:0 - Ziemianowicz (86)

* DKS Dobre Miasto - Polonia Iłowo 0:0

* Motor Lubawa - Pisa Barczewo 3:0 (1:0)

1:0 - Modrzewski (5), 2:0 - Sobolewski (72), 3:0 - Olejniczak (84)

PO 6 KOLEJKACH

1. Concordia 16 17:2

2. Granica 13 15:7

3. Kaczkan 12 12:3

4. Jeziorak* 12 10:3

5. Motor 10 9:8

6. Pisa 10 6:5

7. Mrągowia 9 10:8

8. Mazur 9 10:10

9. Olimpia II 8 8:7

10. Polonia L. 8 8:7

11. Polonia I.* 6 7:9

12. Błękitni O. 6 8:18

13. Korsze 4 7:13

14. DKS* 2 1:6

15. Zatoka 2 5:13

16. Błękitni P.* 1 4:18

* mecz mniej