Forma Stomilu podobno rośnie

I LIGA PIŁKARSKA\\\ W dzisiejszym meczu w Olsztynie, który zakończy 8. kolejkę, Stomil podejmie Resovię. Gospodarze do tej pory przegrywali wszystko, jak leci, nic więc dziwnego, że w roli faworyta wystąpią goście z Rzeszowa. Początek o g. 18.

Piłkarze Stomilu w sześciu rozegranych spotkaniach nie zdobyli nawet jednego punktu, w efekcie opadli na dno ligowej tabeli, którego raczej szybko nie opuszczą...

Tydzień temu piłkarze olsztyńskiego klubu mieli wolne, bo ligowe spotkanie z Górnikiem Polkowice zostało przełożone ze względu na powołanie Krzysztofa Bąkowskiego do reprezentacji Polski U-19.

Olsztyński szkoleniowiec bardzo z tego faktu się ucieszył, bo chciał wykorzystać ten czas na zgranie zespołu. - Skupiliśmy się nad bolączkami, które mieliśmy, czyli skutecznością, poprawą motoryki, bo to z różnych względów nie wyglądało tak jak powinno - wyjaśnia Adrian Stawski. - Przypominam, że zawodnicy przychodzili do nas w różnych okresach, dlatego pracowaliśmy nad aspektami taktycznymi, zgraniem zespołu, ćwiczyliśmy schematy, które na boisku piłkarze mają znać na pamięć.

* 8. kolejka : Miedź Legnica - ŁKS Łódź 0:2 (Pirulo 53, 56), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Korona Kielce 2:3 (Merebaszwili 44, Biliński 59 k - Łukowski 18, 53, Górski 90), Chrobry Głogów - Skra Częstochowa 0:1 (Nocoń 80), Widzew Łódź - GKS Katowice 3:1 (Guzdek 45, Letniowski 57, Michalski 67 - Repka 90; mecz obejrzało ponad 17 tysięcy kibiców!), GKS 1962 Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz 0:3 (Słaby 19, Walski 77, Szczepanek 84), Arka Gdynia - GKS Tychy 0:1 (Biel 3), Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice 1:2 (Sobczak 38 k - Kobusiński 15, Wojcinowicz 76), Górnik Polkowice - Odra Opole 1:1.