Bezzębne Ząbki (ZDJĘCIA)

W meczu futbolu amerykańskiego AZS UWM Olsztyn Lakers rozbił 78:0 Dukes Ząbki. Wynik mówi sam za siebie, więc nie ma co się o tym pojedynku więcej rozwodzić.

Było to trzecie z rzędu zwycięstwo olsztynian w Polskiej Futbol Lidze „dziewiątek” (PFL9) - inny wynik nie wchodził w grę, bowiem goście z Ząbek do tej pory ponieśli do tej pory dwie wysokie porażki: 6:42 z rezerwami Warsaw Eagles i aż 0:51 u siebie z Rhinos.

Fazę grupową sezonu 2021 w PFL9 zespół trenera Bartosza Rudzkiego zakończy 19 września wyjazdowym spotkaniem z Warsaw Eagles B.