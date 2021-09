Kolejny sprawdzian Warmii

W jednodniowym turnieju o Puchar Prezesa USAR-u zespół trenera Jarosława Knopika zmierzy się w sobotę o godz. 13 z wicemistrzem I ligi (mistrzem jest Warmia Energa), a także ligowym rywalem w nowych rozgrywkach – ekipą MKS Grudziądz. Zwycięzca zagra w finale z lepszą drużyną z pary USAR Kwidzyn – Nielba Wągrowiec. – Jedziemy sprawdzić formę, a ten mecz z Grudziądzem traktujemy tak, jak by był ligowy. To są ostatnie zawody przed ligą, więc bardzo poważnie podchodzimy do rywalizacji i chcemy w Kwidzynie dobrze wypaść – zapewnia najbardziej doświadczony z olsztynian Marcin Malewski.

Warmia Energa, która za tydzień prawdopodobnie rozegra jeszcze jeden sparing, otworzy sezon Ligi Centralnej 18 września w Biskupcu meczem z Padwą Zamość.