Dwa tygodnie na budowę formy

Dzięki zmianie terminu trener Adrian Stawski zyskał dwa tygodnie na odpowiednie przygotowanie drużyny do kolejnych spotkań ligowych. Jeśli jednak po powrocie na boisko (13 września z Resovią z Olsztynie) poprawy nie będzie, to - znając futbolowe realia - w zaległym meczu z Górnikiem na trenerskiej ławce Stomilu może usiąść już ktoś inny.

Przypomnijmy, że olsztyńska drużyna w tym sezonie w sześciu meczach zanotowała sześć porażek. Zawodnicy Stomilu już od miesiąca nie potrafią pokonać bramkarzy rywali - udało się to im jedynie 1 sierpnia w meczu z Chrobrym Głogów, a jedynego gola strzelił Merveille Fundambu.

Gdyby pogrążona w głębokim kryzysie olsztyńska drużyna pojechała teraz do Polkowic, to mogłaby ponieść siódmą porażkę z rzędu, a wtedy - bardzo spokojny prezes klubu Łukasz Puciłowski - mógłby zareagować stanowczo. Ale póki co w klubie zachowują spokój i Adrian Stawski może spokojnie przygotowywać zespół do meczu z Resovią Rzeszów.

Pretekstem przełożenia spotkania z Górnikiem było powołanie do reprezentacji Polski U-19 Krzysztofa Bąkowskiego, podstawowego bramkarza olsztyńskiego klubu. Gdy do Stomilu przyszła wiadomość o powołaniu, wtedy olsztyński szkoleniowiec od razu poprosił o wszczęcie procedur, które umożliwią przełożenie meczu. Dwa tygodnie przerwy Adrian Stawski chce wykorzystać na optymalne przygotowanie Stomilu do meczu z Resovią. Olsztyńska drużyna nie ma już prawa grać tak fatalnie jak ostatnio, bo jak tak dalej pójdzie, to może się okazać, że runda wiosenna będzie już tylko formalnością i zarazem okresem przygotowawczym do nowego sezonu... II ligi.

Obecnie Bąkowski przebywa w Norwegii, gdzie zagrał w barwach narodowych towarzyskie spotkanie przeciwko gospodarzom. Polska U-19 przegrała 1:2, a bramkarz Stomilu zagrał całe 90 minut.

Piłkarze Stomilu pomimo przełożonego meczu ligowego, nie mają jednak wolnego weekendu, bowiem w sobotę zagrają sparing z ekstraklasową Wisłą Płock.

* Inne mecze 7. kolejki, piątek: Korona Kielce - Miedź Legnica 0:0; sobota: Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (12:40); niedziela: ŁKS Łódź - Resovia (12:40), GKS 1962 Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15), Odra Opole - Widzew Łódź (18); mecze przełożone: GKS Katowice - Arka Gdynia, GKS Tychy - Chrobry Głogów, Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz.