ŁKS wywiózł z Olsztyna trzy bramki i trzy punkty

* Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź 0:3 (0:2)

0:1 - Sobociński (10), 0:2 - Szeliga (42), 0:3 - Janczukowicz (90)

STOMIL: Smug - Pawlak (46 Ciechanowski), Remisz, Dampc, Straus, Galach (63 Brdak) - Fundambu, Reiman (64 Shibata), Spychała (46 Lewicki), Moneta - Mikita (74 Szramka).

Mecz poprzedziła minuta ciszy ku pamięci Jacka Płuciennika, piłkarza, który reprezentował barwy i Stomilu, i ŁKS.

A po gwizdku sędziego rozpoczął się bój o pierwszoligowe punkty. O ile goście mieli ich już osiem, o tyle po stronie olsztyńskiej wciąż po oczach biło zero.

Obiektywnie patrząc, szanse na zmianę tej fatalnej sytuacji były niewielkie, no i potwierdziło się to już po 10 minutach, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Sobociński ubiegł Smuga i uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki.

Stomil starał się odrobić straty, już trzy minuty później Pawlak zmarnował znakomitą sytuację, ale generalnie gospodarze zbyt wielu atutów nie mieli. No i gdy wydawało się, że na przerwę olsztynianie zejdą z jednobramkową stratą, łodzianie wybili rzut rożny, a celną główką tym razem popisał się Szeliga. Inna sprawa, że spora była w tym „zasługa” Smuga, który ewidentnie źle ocenił sytuację.

Po przerwie trener Stawski dokonał aż pięciu zmian, no i wynik się też zmienił, bo w 90. minucie po bardzo ładnej i składnej akcji ŁKS zdobył trzeciego gola.

I tak szósta porażka z rzędu stała się faktem. Co gorsza, powodów do optymizmu nie ma, chociaż piłkarze zgodnie twierdzą, że ciężko pracują i atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Tylko czy będzie równie dobra po kolejnych przegranych meczach?

* Inne mecze 6. kolejki, piątek: Resovia - Korona Kielce 0:1 (Pietraszkiewicz 79 samob.); sobota: Arka Gdynia - Odra Opole (12:40), Widzew Łódź - Górnik Polkowice (18), Miedź Legnica - GKS 1962 Jastrzębie (20:30); niedziela: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice (15), Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy (19:45), Chrobry Głogów - GKS Katowice (12:40); 13 października: Sandecja Nowy Sącz - Skra Częstochowa.