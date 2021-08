Jeziorowcy znów niczym czołg

Przypomnijmy: na inaugurację tegorocznych rozgrywek w lidze „dziewiątek” Jeziorowcy w świetnym stylu ograli na wyjeździe Rhinos Wyszków (26:6), podczas gdy Tytani Lublin pokonali po zaciętym boju rezerwy Warsaw Eagles (28:22). A że w drugiej kolejce lublinianie przyjechali na mecz do Kortowa, więc zanosiło się na wyrównany pojedynek. Tyle przewidywania, bo rzeczywistość okazała się o wiele przyjemniejsza dla gospodarzy...

AZS UWM Lakers dominowali na boisku od początku do końca i po pierwszej kwarcie prowadzili już 22:0, a na przerwę schodzili przy wyniku... 50:7!

W drugiej połowie olsztyński „czołg” spokojnie mógł więc już zwolnić, bo spotkanie praktycznie było już rozstrzygnięte. I tak też było, a drużyna trenera Bartosza Rudzkiego dołożyła jeszcze osiem punktów i odniosła drugie zwycięstwo w sezonie, umacniając się na prowadzeniu w grupie A rozgrywek PFL9.

A oto, jak olsztynianie zdobywali punkty w tym meczu (za oficjalnym portalem PFL). Najpierw przyłożenie otwierające wynik zanotował po 30-jardowej akcji podaniowej Patryk Grabowski, a w pierwszej kwarcie zapunktowali jeszcze, kolejno: Maciej Baranowski (przyłożenie po 9-jardowym biegu), Łukasz Markowski (dwa punkty po udanym podwyższeniu), Patryk Rutkowski (kolejny touchdown, tym razem po przejęciu piłki i 30-jardowej akcji powrotnej) oraz Cezary Wysocki (dodatkowe dwa punkty, po podaniu Artura Pazia).

Druga kwarta rozpoczęła się przyłożeniem Markowskiego po 2-jardowym biegu oraz podwyższeniem po akcji podaniowej Adriana Dąbrowskiego, a później w meczowym protokole zapisali się również Artur Paź, znów Wysocki i Grabowski (przyłożenia), a także Arkadiusz Kowalewski, który po udanym biegu podwyższył pierwsze z tych przyłożeń. Do przerwy było więc 50:7 (w międzyczasie jedyne punkty zapewnił Tytanom skrzydłowy Hubert Tażbirek).

W drugiej połowie gospodarze zadali rywalom jeszcze jeden cios – przyłożenie, po 28-jardowej akcji podaniowej, zanotował Grabowski, a za dwa „oczka” podwyższył Wysocki, ustalając wynik na 58:7.

– Przygotowując się na Tytanów, wspominaliśmy zeszłoroczne spotkanie na turnieju w Wyszkowie i sądziliśmy, że czeka nas ciężki mecz – przyznał Arkadiusz Kowalewski, grający prezes AZS UWM Lakers (cytowany przez stronę PFL). – Zwłaszcza, że straciliśmy ostatnio kilku znaczących zawodników... Trener miał więc twardy orzech do zgryzienia, ale – jak się okazało – spisał się na medal, przygotowując plan zagrywek na ten mecz. Do tego znakomita dyspozycja większości zawodników, którzy wykonali plan w 100 procentach, przyniosły nadspodziewanie wysokie zwycięstwo. Wszystko od początku do końca było pod naszą kontrolą. Nie możemy zapomnieć również o jeszcze jednej wielkiej motywacji: po raz pierwszy od roku zagraliśmy przed własną publicznością, która jak zwykle nie zawiodła, za co dziękujemy – dodał Arkadiusz Kowalewski.

* AZS UWM Lakers Olsztyn – Tytani Lublin 58:7 (22:0, 28:7, 0:0, 8:0)

Punkty dla AZS UWM Lakers: Patryk Grabowski 18, Cezary Wysocki 10, Łukasz Markowski 8, Maciej Baranowski, Patryk Rutkowski, Artur Paź – po 6, Adrian Dąbrowski, Arkadiusz Kowalewski – po 2.

Olsztynianie następny mecz też rozegrają u siebie: 11 września w stolicy Warmii i Mazur pojawią się Dukes Ząbki.



* Inne mecze PFL9, grupa A (2. kol.): Warsaw Eagles B - Dukes Ząbki 42:6; pauzowali Rhinos Wyszków; grupa B (1. kol.): Angels Toruń - Barbarians Koszalin 34:8, Armada Szczecin - Royal Grizzlies Gorzów Wielkopolski 54:0; grupa C (1. kol.): Jaguars Kąty Wrocławskie - Renegades Świdnica 54:20, Wataha Zielona Góra - Bielawa Owls 16:29; pauzowali Towers Opole.



PFL9 GRUPA A

1. Lakers 4 84:13 +71

2. Eagles 2 64:34 +30

--------------------------------------

3. Tytani 2 35:80 -45

4. Rhinos* 0 6:26 -20

5. Dukes* 0 6:42 -36

* Najbliższe mecze: Dukes - Rhinos (5 września), Lakers - Dukes (11 września).