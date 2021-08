Kamiński trzeci w Oklahoma City

Wygrał Niemiec Conrad Scheibner przed Czechem Martinem Fuksą. Z kolei druga w wyścigu na 350 m była, pochodząca z Mrągowa, kajakarka Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.), która – przypomnijmy – wróciła z ostatnich igrzysk z dwoma medalami: srebrem w dwójkach (K-2 500 m) i brązem w czwórce (K-4 500 m).

Całe zawody za oceanem rozegrano w ciągu jednego dnia, a Kamiński – po zdobyciu medalu na dłuższym dystansie – po południu wystartował też na 350 m. I to aż cztery razy (!), bo w eliminacjach, zwycięskim ćwierćfinale, półfinale oraz finale B, gdzie zajął trzecie miejsce. Ostatecznie olsztynianin został więc sklasyfikowany na siódmej pozycji w ICF Super Cup.



„Jutro zaczynamy i też kończymy starty na nietypowych dystansach 350 m i 1100 m z przenoską na Super Cup. Po części już czuję się zwycięsko, bo zostałem tutaj zaproszony i startuję w elitarnym gronie zawodników z całego świata. Problem z łódkami i startuję na lekkim "strupie" 10-letnim, ale orał burtę będę i tak” – bojowo zapowiadał przed zawodami (w mediach społecznościowych) Mateusz Kamiński. No i dotrzymał słowa, stając na podium. A już po wszystkim tak skomentował swój start: „Chociaż w ciągu 3 dni pływałem na trzech różnych łódkach, to była to super impreza, no i fajne doświadczenie pływania po zmroku przy sztucznym oświetleniu. Gratulacje dla wszystkich zawodników, bo być tu zaproszonym to już było coś!”.

Na Mateusza Kamińskiego czekają w tym roku jeszcze dwie ważne imprezy: już w najbliższy weekend mistrzostwa Polski w Bydgoszczy, a we wrześniu mistrzostwa świata w Kopenhadze (16-19.09). W obu tych zawodach reprezentant OKSW wystąpi na dystansie 1000 m.



* ICF Super Cup w Oklahoma City, C-1 1100 m z przenoską: 1. Conrad Scheibner (Niemcy) 4.50,42; 2. Martin Fuksa (Czechy) +9,94 sek.; 3. Mateusz Kamiński +11,48; 4. Angel Kodinow (Bułgaria) +32,38; 5. Adrien Bart (Francja) +33,25; 6. Carlo Tacchini (Włochy) +34,34; 7. Jonathan Grady (USA) +40,47; 8. Peter Kretschmer (Niemcy) +50,10.

C-1 350 m, eliminacje: 1. Scheibner 1.20,80; 2. Kodinow +0,58; 3. Kamiński +0,70; ćwierćfinał: 1. Kamiński 1.18,48; 2. Bart +1,10; półfinał: 1. Fuksa 1.17,46; 2. Kodinow +0,51 (obaj awans do fianłu A); 3. Tacchini +0,76; 4. Kamiński +3,13 (obaj finał B).

Finał A: 1. Fuksa 1.17,01; 2. Scheibner +0,30; 3. Kodinow +1,78; 4. Alfonso Benavides (Hiszpania) +11,65; finał B: 1. Tacchini 1.15,62; 2. Bart +0,81; 3. Kamiński +0,97; 4. Kretschmer +1,68.