II LIGA: W derbach Olimpia lepsza od Sokoła

Z warmińsko-mazurskiego punktu widzenia wydarzeniem 5. kolejki eWinner 2. Ligi były derby województwa w Ostródzie, gdzie ostatni w tabeli Sokół nie może się doczekać ani pierwszych punktów w tym sezonie, ani nawet goli. Co się nie zmieniło po meczu z Olimpią…

* Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg 0:1 (0:1)

0:1 - Szymon Stanisławski (41)

SOKÓŁ: Paweł Rabin - Jan Flak, Szymon Dowgiałło, Filip Dymerski, Jakub Żyznowski (46 Ernest Słupski) - Sebastian Rugowski, Dominik Stępień, Ernest Dzięcioł (76 Michał Drabik), Arturo Lías (46 Jakub Chojnowski), Patryk Skórecki - Filip Michalski

OLIMPIA: Andrzej Witan - Łukasz Sarnowski (66 Sebastian Milanowski), Adrian Piekarski, Michał Czarny, Kamil Wenger, Miłosz Kałahur - Patryk Winsztal (33 Hubert Krawczun), Klaudiusz Krasa, Jan Sienkiewicz - Piotr Kurbiel, Szymon Stanisławski (66 João Guilherme)

O minimalnym, ale zasłużonym zwycięstwie gości z Elbląga zadecydowała sytuacja z 41. minuty gry, kiedy to - po dośrodkowaniu Piotra Kurbiela - Jakub Żyznowski, zamiast wybić piłkę za linię końcową, trafił z główki w słupek własnej bramki, a Szymon Stanisławski z Olimpii był tam gdzie trzeba i strzałem z metra umieścił piłkę w siatce.

Oto, jak kolejną porażkę Sokoła skwitował oficjalny portal klubu.

„Co z tego, że graliśmy przez spore fragmenty meczu jak równy z równym z faworyzowanym przeciwnikiem, jak ponosimy 5. porażkę w tym sezonie? Co z tego, że stwarzamy groźne sytuacje, jak w 5. meczu nie potrafimy strzelić bramki? Drużyna grała niezłe zawody, niestety po raz kolejny prosty błąd podcina nam skrzydła. Widać postęp w grze niektórych piłkarzy, ale widać też potrzebę wzmocnienia składu kilkoma doświadczonymi piłkarzami, dającymi nam spokój w grze i przede wszystkim drugoligową jakość. To dopiero 5. kolejka, do strefy bezpiecznej mamy 3 punkty straty, więc nie skreślajmy jeszcze naszej drużyny”. Nic dodać, nic ująć…

W sobotę do Ostródy przyjeżdża lider rozgrywek i główny kandydat do awansu, Stal Rzeszów (godz. 16).

Więcej o derbach - w poniedziałkowej „Gazecie Olsztyńskiej”.

* Inne mecze 5. kolejki: Hutnik Kraków - GKS Bełchatów 0:1 (0:1), Wisła Puławy - Chojniczanka Chojnice 1:2 (1:0), Ruch Chorzów - Garbarnia Kraków 0:0.

Niedziela: Śląsk II Wrocław - Lech II Poznań (12), Znicz Pruszków - Pogoń Grodzisk Maz. (12), Radunia Stężyca - KKS 1925 Kalisz (15), Pogoń Siedlce - Motor Lublin (17), Stal Rzeszów - Wigry Suwałki (19).

EWINNER 2. LIGA

1. Chojnice 12 15:4

2. Stal 12 12:2

-------------------------

3. Ruch 11 8:2

4. Olimpia 10 6:4

5. Motor 7 10:5

6. Kalisz 7 5:4

---- --------------------

7. Wisła 7 8:9

8. Śląsk II 6 7:4

9. Lech II 6 5:3

10. Radunia 6 4:7

11. Wigry 6 2:5

12. Garbarnia 5 5:9

13. Pogoń S. 4 5:7

14. Pogoń G. 3 4:7

-----------------------

15. Bełchatów 3 6:9

16. Znicz 3 5:9

17. Hutnik 1 2:9

18. Sokół 0 0:10