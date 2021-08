Znicz podniósł głowę

W środowej kolejce reprezentanci naszego regionu radzili sobie ze zmiennym szczęściem, dlatego ich najbliższe mecze będą niezwykle ważne dla układu tabeli, tym bardziej że zagrają z rywalami z podobnym dorobkiem punktowym. Do 3. kolejki na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie czekał Znicz. Podopieczni trenera Ryszarda Borkowskiego podnieśli się po porażce z Mamrami w derbach i zasłużenie ograli Broń, zdobywając wszystkie gole na początku drugiej połowy. Po meczu piłkarze i sztab długo cieszyli się z wygranej, dając upust emocjom zbierającym się od początku rozgrywek.

– Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli naszej drużynie podnieść głowy do góry. Chcemy pokazać w niedzielę, że wygrana z Bronią nie była przypadkiem – mówi Ryszard Borkowski. – Przede wszystkim potrzebujemy lepszej skuteczności, bo zespół potrafi wykreować okazje strzeleckie. Po pierwszych meczach widać, że poziom w tym sezonie będzie wyrównany i możemy oczekiwać dużego ścisku w tabeli. Dlatego tak ważne jest regularne punktowani - wyjaśnia Borkowski.

W niedzielę Znicz podejmie o godz. 17 Pelikana Łowicz. Dla miejscowych będzie to trzecie z rzędu spotkanie przed swoimi kibicami. Środowy mecz pierwotnie był zaplanowany w Radomiu, ale na miejscowym stadionie trwa montaż podgrzewanej murawy, więc Znicz przystał na prośbę Broni o zmianę gospodarza.

Na wyjazdach w 4. kolejce wystąpią Mamry i GKS. Zespół z Giżycka musi pozbierać się po wysokiej porażce 0:4 z rezerwami Legii. O ile w środę warszawianie pokazali, że są zespołem o zdecydowanie większym potencjale, o tyle najbliższy rywal Mamr wydaje się być w zasięgu podopiecznych trenera Przemysława Łapińskiego. Drużyna znad Niegocina wybierze się do Białobrzegów na spotkanie z Pilicą, czyli beniaminkiem z województwa mazowieckiego. Na korzyść gospodarzy może przemawiać fakt, że w środę Pilica pauzowała i jej gracze będą wypoczęci. Mamrom nie pozostaje jednak nic innego, jak poszukać punktów, tak jak podczas pierwszego wyjazdowego spotkania w Białej Piskiej. Początek spotkania o godz. 17.

W pierwszą ligową wygraną w sezonie wciąż celuje natomiast GKS Wikielec. W środę podopieczni Łukasza Suchockiego zanotowali remis 2:2, dzieląc się punktami z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Jednak goście mieli znakomitą okazję do rozstrzygnięcia rywalizacji na swoją korzyść, ale kilkanaście minut przed końcem na wysokości zadania stanął Marcin Wieczerzak, broniąc rzut karny.

W sobotę o godz. 17 Wikielec zagra na wyjeździe z KS Kutno. Zespół spod Łodzi ma na koncie jedno zwycięstwo i tylko punkt przewagi nad GKS. Ostatnie spotkanie obu zespołów, rozegrane w maju w Kutnie, było niezwykle emocjonujące. Padł remis 4:4, a oba zespoły kończyły spotkanie w dziesiątkę.

* 4. kolejka, sobota: Lechia Tomaszów Maz. - ŁKS II Łódź (11), Jagiellonia II Białystok - Polonia Warszawa (15), Świt Nowy Dwór Maz. - Unia Skierniewice (16), Ursus Warszawa - Wissa Szczuczyn (16), KS Kutno - GKS Wikielec (17), Pilica Białobrzegi - Mamry Giżycko (17); niedziela: Legia II Warszawa - Broń Radom (11), Sokół Aleksandrów Łódzki - Legionovia Legionowo (12), Znicz Biała Piska - Pelikan Łowicz (17).