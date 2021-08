Stomil pobił kolejny rekord

I LIGA PIŁKARSKA\\\ W środę Stomil przegrał z Koroną, co oznacza, że rozpoczął sezon od czterech porażek! Tak fatalnej serii na tym poziomie rozgrywek olsztyński klub jeszcze nie miał, a może być jeszcze gorzej, bo w sobotę mecz z Widzewem...

Przed sezonem olsztyńska drużyna przeszła rewolucję kadrową, co było efektem znacznego zmniejszenia klubowego budżetu. No i skutki są takie, że Stomil przegrywa wszystko jak leci, w tym trzy porażki zaliczył na swoim stadionie, który kiedyś nazywany był twierdzą, bo „biało-niebiescy” regularnie na nim punktowali. Ale to już zamierzchła historia...

Trzeba jednak przyznać, że przed sezonem kibice „Dumy Warmii” byli bardzo cierpliwi, mając nadzieję, że piłkarze, których zakontraktowano przed sezonem, mimo wszystko dadzą piłkarską jakość i zespół będzie punktował w miarę solidnie. Nikt nie wymagał cudownej walki o awans, ale charakterną walkę o punkty.

Cały tekst przeczytasz w piątkowej Gazecie Olsztyńskiej



* 4. kolejka: GKS Katowice - Sandecja Nowy Sącz 0:0, Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 1:0, Górnik Polkowice - Chrobry Głogów 0:0.

* 5. kolejka, piątek: Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica (18), sobota: GKS 1962 Jastrzębie - Resovia (12:40), Korona Kielce - ŁKS Łódź (18); niedziela: GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec (12:40), Górnik Polkowice - Arka Gdynia (15), GKS Tychy - Sandecja Nowy Sącz (18); poniedziałek: Odra Opole - Chrobry Głogów (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Skra Częstochowa (20:30).