Zwycięski początek Jeziorowców z Olsztyna

Kolejny raz wyjazd do Wyszkowa był dla nas szczęśliwy! Rozpoczynamy sezon zwycięstwem 26:6 i już powoli myślimy o meczu domowym w Kortowie. Drużynie Rhinos Wyszków dziękujemy za dobry twardy mecz i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach – tak inaugurację rozgrywek PFL9 skwitował oficjalny profil facebookowy olsztyńskich Lakersów. Zanim nieco bliżej przyjrzymy się temu pierwszemu meczu, czas na parę zdań wprowadzenia na temat samych rozgrywek.

Pod auspicjami Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce funkcjonują cztery poziomy rozgrywkowe Polskiej Futbol Ligi: • PFL1 – najwyższa klasa rozgrywek; • PFL2 – drugi poziom rozgrywkowy; • PFL9 – liga dziewięcioosobowa dla drużyn rozwijających się oraz • PFLJ – liga juniorska.

Futboliści amerykańscy z Olsztyna – ze względów logistyczno-organizacyjnych (brak pełnowymiarowego boiska z oświetleniem) – w zeszłym roku zdecydowali się zejść poziom niżej, a więc z pierwszej ligi do ligi „dziewiątek”, no i to była dobra decyzja. AZS UWM Lakers zakończyli sezon zasadniczy z bilansem 6-0, a – po wygranej walkowerem w ćwierćfinale – minimalnie przegrali na wyjeździe mecz o awans do finału z Armadą Szczecin, późniejszym triumfatorem.

Do tegorocznych rozgrywek PFL9 (jeszcze w zeszłym roku obowiązującą nazwą była LFA9) przystąpiło aż 18 zespołów, które podzielono na cztery grupy. Oto wszyscy uczestnicy:

* GRUPA A – AZS UWM Olsztyn Lakers , Dukes Ząbki, Rhinos Wyszków, Warsaw Eagles B, Tytani Lublin;

* GRUPA B – Angels Toruń, Armada Szczecin, Barbarians Koszalin, Royal Grizzlies Gorzów Wlkp.;

* GRUPA C – Bielawa Owls, Jaguars Kąty Wrocławskie, Renegades Świdnica, Towers Opole, Wataha Zielona Góra;

* GRUPA D – Kraków Kings B, Silesia Rebels Katowice B, Święci Częstochowa, Żurawica Cranes.

Zainaugurowany w miniony weekend, sezon zasadniczy PFL9 potrwa do 10 października, a drużynę trenera Bartosza Rudzkiego czekają jeszcze domowe spotkania z Tytanami (już w tę sobotę o godz. 13 w Kortowie) i Ząbki Dukes (11 września) oraz wyjazd do stolicy na mecz z drugą ekipą Orłów (19 września). Do ćwierćfinałów play-off awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup, przy czym drużyny z „olsztyńskiej” grupy A trafią na rywali z grupy B (na krzyż, czyli zwycięzca zagra z drugą ekipą z innej grupy). Na tę fazę rozgrywek zaplanowano termin 16 i 17 października. Półfinały zostaną rozegrane dwa tygodnie później (30-31 października), a finał – w drugi weekend listopada (13.11).

Na razie otwarcie sezonu ma za sobą osiem drużyn, a po pierwsze punkty sięgnęły, poza AZS UWM Lakers, także Tytani Lublin (gr. A) oraz Żurawica Cranes i Silesia Rebels Katowice B (gr. D).

Przed sobotnim spotkaniem z Tytanami Lublin w Kortowie (godz. 13, wstęp wolny!), wypada przypomnieć, co o planach na ten rok mówił pół rok temu na łamach naszej gazety prezes AZS UWM Olsztyn Lakers. – Powiem tak: ja sobie życzę mistrzostwa LFA9 (już po tej rozmowie doszło do zmiany nazw lig - red.). Bo to by było takie „drugie życie” dla Jeziorowców, które by potwierdziło, że są w tym mieście ludzie, którzy potrafią uprawiać ten sport, chcą wygrywać i dążyć do dużych rzeczy. A jeżeli byśmy te rozgrywki LFA9 wygrali, na co bardzo liczę, to pomyślimy o przyszłym sezonie i ewentualnym powrocie do 11-osobowego futbolu i LFA1. Czym byśmy pokazali, że Olsztyn się odbudował i nadal liczy się w futbolu amerykańskim – powiedział wówczas Arkadiusz Kowalewski. Pierwszy krok we właściwym kierunku został zrobiony...

* Rhinos Wyszków – AZS UWM Olsztyn Lakers 6:26 (0:12)

Punkty dla AZS UWM Lakers: Maciej Baranowski, Dawid Rutkowski, Krzysztof Bartwicki, Artur Paź – po 6; Ashley Richards 2.

* Inne mecze, grupa A: Tytani Lublin – Warsaw Eagles B 28:22 po dogr.; pauzowały Ząbki Dukes; grupa D: Święci Częstochowa – Żurawica Cranes 0:48, Silesia Rebels Katowice B – Kraków Kings B 18:14.



Więcej - w czwartkowej "Gazecie Olsztyńskiej".

GRUPA A

1. Lakers 2 26:6 +20

2. Tytani 2 28:22 +6

3. Eagles 0 22:28 -6

4. Rhinos 0 6:26 -20

5. Dukes - - -

GRUPA D

1. Cranes 2 +48

2. Rebels 2 +4

3. Kings 0 -4

4. Święci 0 -48