Derby w Białej Piskiej

Tylko jeden punkt wywalczony przez zespoły z Warmii i Mazur w pierwszej serii gier nowego sezonu pokazuje, że inauguracja nie wypadała okazale. Jako jedyny nie przegrał Znicz, remisując na wyjeździe 2:2 z Pilicą Białobrzegi. Podopieczni Ryszarda Borkowskiego po przerwie odrobili dwie bramki straty, a w końcówce Bartosz Giełażyn nie wykorzystał rzutu karnego. Oczko w starciu z ambitnie walczącym beniaminkiem przyjęto jednak z umiarkowanych optymizmem.

Nowe w stawce Mamry i GKS Wikielec, który do połowy lipca nie wiedział, w jakich rozgrywkach wystąpi, uległy rywalom na swoich boiskach. W Giżycku triumfowała 2:0 Lechia Tomaszów Mazowieckie, a miejscowi zapłacili frycowe, szybko popełniając indywidualne błędy, kosztujące najpierw utratę gola, a później jednego zawodnika – w 38. min Krystian Wiszniewski faulował rywala przed polem karny, za co sędzia pokazał mu bezpośrednio czerwoną kartkę. Natomiast GKS zagrał z mocnym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i choć miał kilka okazji do zdobycia goli, to do siatki trafiali tylko rywale, ostatecznie wygrywając 3:0.

Bardzo ciekawie w sobotnie popołudnie powinno być w Białej Piskiej, gdzie rozegrane zostaną derby regionu. O godz. 16 Znicz podejmie Mamry i choć oba zespoły rywalizują ze sobą od lat, to po raz pierwszy spotkanie odbędzie się na tym poziomie. Ligowe doświadczenie przemawia za gospodarzami, którzy są otrzaskani w III-ligowej rywalizacji, ale goście na pewno będą walczyć o korzystny rezultat. Znicz przed swoją publicznością chciałby odnieść pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

– Zapomnieliśmy już o meczu w Białobrzegach. Przeanalizowaliśmy naszą grę, pokazaliśmy zespołowi popełnione błędy, a przed nami znów trudne spotkanie z kolejnym beniaminkiem, w dodatku derby województwa – mówi Ryszard Borkowski, trener Znicza. – Przyzwyczailiśmy się do tego, że na naszym boisku rozgrywamy dobre zawody, tak też chcielibyśmy otworzyć nowy sezon w Białej Piskiej. Zrobimy wszystko, żeby tym razem nasz dorobek był trzypunktowy - obiecuje szkoleniowiec Znicza.

Dla kilku piłkarzy Mamr będzie to powrót na boisko w Białej Piskiej. Wychowankiem Znicza jest Michał Świderski, a Paweł Adamiec i Paweł Dymiński mieli wkład w awans zespołu do III ligi. Piłkarze obu zespołów w większości znają się doskonale, a ich wspólnym mianownikiem są choćby rozgrywki... wojskowe. Trenerem kadry 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej jest Przemysław Łapiński, na co dzień pracujący w Mamrach, opierający trzon reprezentacji „Zawiszaków” na zawodnikach klubowych z Giżycka, ale regularnie w jego drużynie występują także Hubert Molski i Marcien Denert ze Znicza.

Po raz ostatni zespoły z Białej Piskiej i Giżycka spotkały się wiosną w walce o półfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Wówczas kroczące do III ligi Mamry pokonały Znicza 3:0, a bohaterem meczu był Mateusz Skonieczka, który obecnie leczy ciężką kontuzję. Inna sprawa, że gospodarzom wychodziło wówczas wszystko, a Znicz był w kryzysie. Dlatego teraz gospodarzom sobotniego meczu zależy na wygranej, bo chcą wrócić na odpowiednie miejsce w hierarchii drużyn ze wschodniej części naszego województwa.

Bardzo trudny wyjazd w sobotę przed zespołem z Wikielca. GKS zagra w Warszawie z Ursusem, który sezon rozpoczął od porażki z rezerwami ŁKS. W Łodzi padło aż 7 goli, a Ursus potrafił odrobić straty z 0:2 na 3:2, by ostatecznie ulec 3:4. Po inaugurującej sezon porażce ze Świtem trener Łukasz Suchocki był jednak zadowolony z gry zaprezentowanej przez jego zespół. Co prawda szwankowała skuteczność, ale jego podopieczni z łatwością dochodzili do okazji bramkowych, pokazując duży potencjał w ofensywie. Mecz z Ursusem da odpowiedź na pytania o to, czy GKS po nieco krótszych przygotowaniach zdołał już ustabilizować formę i czy efekt przyniosły realizowane w tym tygodniu treningi strzeleckie.

Przed startem nowych rozrywek szkoleniowiec GKS zapowiedział, że mimo bardzo trudnego na inaugurację terminarza, chciałby po dwóch pierwszych meczach mieć na koncie punkty. Przed tygodniem Świt okazał się skuteczniejszy, więc tym razem ekipie z Wikielca nie pozostało nic innego jak powalczyć na całego w sobotę o godz. 16 z „Traktorkami”.

* 2. kolejka, piątek: Lechia Tomaszów Maz. - Broń Radom (17); sobota: Znicz Biała Piska - Mamry Giżycko (16), Ursus Warszawa - GKS Wikielec (16), Błonianka Błonie - Unia Skierniewice (17), Jagiellonia II Białystok - Wissa Szczuczyn (12), Świt Nowy Dwór Maz. - Legionovia Legionowo (16), Sokół Aleksandrów Łódzki - ŁKS II Łódź (17), KS Kutno - Pelikan Łowicz (16), Pilica Białobrzegi - Legia II Warszawa (17); pauzuje: Polonia Warszawa.



PO 1 KOLEJCE

1. Świt 3 3:0

2. Broń 3 3:1

Wissa 3 3:1

4. Legionovia 3 2:0

Lechia 3 2:0

6. ŁKS II 3 4:3

7. Unia 3 2:1

8. Pilica 1 2:2

Znicz 1 2:2

10. Pelikan 1 1:1

Sokół 1 1:1

12. Ursus 0 3:4

13. Polonia 0 1:2

14. Błonianka 0 1:3

Kutno 0 1:3

16. Mamry 0 0:2

Jagiellonia II 0:2

18. Wikielec 0 0:3

Legia II - -:-