Czy Sokół odbije się od dna?

Olimpia zaczęła sezon od remisu w Kaliszu i zwycięstwa w Elblągu z Hutnikiem Kraków. - Był to bardzo dobry mecz, w którym tak samo wyglądaliśmy pod względem fizycznym - ocenia trener elblążan Tomasz Grzegorczyk. - Uważam, że ambicja i motywacja w chłopakach są tak duże, że momentami chcą aż za bardzo. Teraz jedziemy do Suwałk, gdzie zapowiada się ciężka przeprawa, bo gospodarze są bez punktu i zdobytej bramki, więc zrobią wszystko, by złą passę przełamać. My chcemy jednak zagrać swoją piłkę i panować nad przebiegiem sytuacji. Mamy plan taktyczny i jeśli go zrealizujemy, to powinno być dobrze. Nie możemy pozwolić rywalowi na otwarcie wyniku - uważa trener Grzegorczyk.

W zespole gospodarzy, który prowadzi Dawid Szulczka, grają dwaj byli piłkarze Olimpii: bramkarz Hieronim Zoch oraz stoper Tomasz Lewandowski.

W tym tygodniu Olimpia pozyskała 22-letniego napastnika Patryka Winsztala, który w minionym sezonie zagrał w 18 meczach I ligi w GKS Bełchatów, strzelając jednego gola. Jednak są małe szanse, by w tym spotkaniu zagrał.

Natomiast Sokół po raz drugi w tym sezonie zagra w Ostródzie. Ich kibice powodów do radości jednak nie mają, bo do tej pory podopieczni Jarosława Kotasa nie wywalczyli żadnego punktu, a nawet nie strzelili nawet gola. Tym razem Sokół zmierzy się z KKS 1925 Kalisz (sobota, g. 17).

Niestety, w tej chwili Sokół to faworyt do spadku. Nie ma jednak co się dziwić, bowiem skład ostródzkiego zespołu został kompletnie przebudowany. To efekt drastycznej obniżki klubowego budżetu, w efekcie do drużyny dołączyli głównie młodzieżowcy wypożyczeni z innych klubów.

Jarosław Kotas dwoi się i troi, żeby zespół zaczął grać lepiej, ale w dwóch pierwszych spotkaniach były tylko przebłyski dobrej gry. To za mało, żeby osiągnąć sukces na tym poziomie. W pierwszym meczu przed własną publicznością Sokół przegrał 0:2 z Pogonią, a w zeszłym tygodniu 0:4 z Chojniczanką.

Wzmocnieniem kadry Sokoła ma być 23-letni Hiszpan Arturo Lias Montero, który w tym tygodniu podpisał umowę z klubem. Montero ostatnio grał na czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii w klubie CD Buzanada, gdzie w minionym sezonie wystąpił w 26 spotkaniach i zdobył 6 bramek.

Przed sezonem do ostródzkiego zespołu dołączył innych piłkarz mówiący w języku hiszpańskim. Sokół związał się z napastnikiem Duvanem Mosquera Torresem, niestety, wszystko wskazuje na to, że jesienią nie wybiegnie na boisko - wszystko przez poważną kontuzję, której się nabawił jeszcze przed startem II ligi.

A wracając do najbliższego rywala Sokoła, to warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie KKS walczył w barażach o awans do I ligi. Tym razem kaliszanie także mają walczyć o awans, no i ich wyniki to potwierdzają (2:2 z Olimpią Elbląg i 1:0 z Wigrami Suwałki).

* 1/32 finału Pucharu Polski (22 września): Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg, Concordia Elbląg - Unia Skierniewice.

* 3. kolejka, piątek: Znicz Pruszków — Lech II Poznań (g. 19), Wigry Suwałki — Olimpia Elbląg (19.47); sobota: Ruch Chorzów — GKS Bełchatów (13.20), Hutnik Kraków — Pogoń Siedlce (17), Sokół Ostróda — KKS Kalisz (17), Wisła Puławy — Garbarnia Kraków (18), Stal Rzeszów — Chojniczanka Chojnice (19); niedziela: Śląsk II Wrocław — Motor Lublin (12), Radunia Stężyca — Pogoń Grodzisk Maz. (15).