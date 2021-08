Udany debiut KS Łęgajny

W trakcie przygotowań do sezonu podopieczni trenera Bartosza Prątkowskiego ponieśli dwie wysokie porażki - 0:6 z Warmiakiem Łukta (beniaminek z grupy 2 klasy A) oraz 2:5 z Fortuną Gągławki (spadkowicz z okręgówki). - Skupiliśmy się wtedy nad taktyką, więc wyniki nie były najważniejsze, chociaż 11 straconych bramek dowodziło, że szczególnie musimy popracować nad obroną - wyjaśnia szkoleniowiec KS Łęgajny. - Niestety, w inauguracyjnym meczu znowu w naszej obronie było nerwowo, zwłaszcza - co już jest takim naszym znakiem rozpoznawczym - w pierwszych minutach. W efekcie już po czterech minutach przegrywaliśmy 0:1, bo goście efektownym „szczupakiem” wykończyli swoją akcję. Jednak potem opanowaliśmy nerwy i gra zaczęła się nam powoli układać. No i jeszcze przed przerwą za sprawą Grzegorza Jakobsona udało się nam wyrównać. Potem mieliśmy jeszcze dwie niezłe sytuacje, ale albo brakowało szczęścia, albo z piłką chcieliśmy wejść do bramki. Ale kilkanaście minut przed końcem Piotr „Szuker” Labirowski wykorzystał błąd obrony rywali i zdobył zwycięskiego gola. W efekcie wygraliśmy, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, tym bardziej że nie był to jakiś słaby rywal (w poprzednim sezonie klasy A GKS Gietrzwałd/Unieszewo z dorobkiem 33 punktów zajął siódme miejsce w grupie 3 - red.) - kończy Bartosz Prątkowski.

* Wyniki, grupa 2: Syrena Młynary - Barkas Tolkmicko 1:7, Kormoran Bynowo - Agat Jegłownik 2:0, Zagłada Lisów - Pama Powodowo 1:2, Polonia Markusy - Wałsza Pieniężno 2:5, Warmiak Łukta - Pomowiec Gronowo Elbląskie 1:4, Jastrząb Ględy - KS Tyrowo 3:0, Zatoka II Braniewo - Piast Wilczęta 5:2; grupa 3: KS Łęgajny - GKS Gietrzwałd/Unieszewo 2:1, Błękitni Stary Olsztyn - Burza Słupy 5:1, GKS Stawiguda - Leśnik Nowe Ramuki 0:0, Fortuna Gągławki - FC Dajtki (22 września), GKS Szczytno - SKS Szczytno 0:0, Wałpusza 07 Jesionowiec - LKS Różnowo 2:5, KS 2010 Wrzesina - GLKS Jonkowo (15 września); grupa 4: Constract Lubawa - Gmina Kozłowo 3:1, Avista Łążyn - Orzeł Ulnowo 4:4, Iskra Narzym - LZS Frednowy 2:0, KS Mroczno - Jordan Kazanice 5:6, Orzeł Janowiec Kościelny - Iskra Smykówko 4:1, Osa Ząbrowo - Zamek Kurzętnik 1:2, MKS Działdowo - Wel Lidzbark 0:0.