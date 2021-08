Czeski sukces Staniszewskiego

Szósta runda cyklu odbyła się na torze w czeskich Sedlcanach. Po raz drugi z rzędu triumfował Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX), który w ścisłym finale pokonał Austriaka Aloisa Hoellera (Ford Fiesta RX) i Węgra Zoltána Harsányi'a (Mitsubishi Lancer EVO X). Węgier Lajos „Luigi” Gyula, najgroźniejszy rywal Staniszewskiego, z powodu awarii samochodu nie stanął na starcie, więc w klasyfikacji generalnej mistrzostw przewaga olsztyńskiego kierowcy wzrosła do 41 punktów.

Zbigniew Staniszewski: - Zdobyliśmy bardzo dużo cennych punktów, które przybliżają nas do obrony tytułu mistrza Europy. W Czechach fantastycznie się jechało z kilku powodów. Przede wszystkim po rundzie we włoskim Casteletto nie wracaliśmy do Polski, dzięki czemu mogliśmy wypocząć i z chłodną głową przystąpić do boju w Sedlcanach. My byliśmy wypoczęci, auto było dobrze przygotowane, więc sięgnęliśmy po maksa, czyli zdobyliśmy wszystkie punkty w kwalifikacjach i finale.

Widać, że auto sprawuje się znakomicie, a zespół w połowie sezonu jest w bardzo dobrej formie. Muszę też wspomnieć że na ten dwutygodniowy wyjazd pojechała też ze mną cała rodzina, w końcu są wakacje i sezon urlopowy. Świetnie było jechać ze świadomością, że na trybunach trzymają za mnie kciuki, prawdopodobnie denerwowali się bardziej niż ja na starcie i w trakcie wyścigu. Muszę przyznać, że Sedlcany lubią mnie, a ja lubię tor w Sedlcanach, bo jest bardzo techniczny i rajdowy. Wiele frajdy sprawiało mi pokonywanie tych zakrętów. Za nami sześć eliminacji w CEZ-ie, a kolejne w październiku, więc teraz wracamy na krajowe podwórko i szykujemy się do rundy w Poznaniu - zakończył Staniszewski.

MarZar



WYNIKI

* Sedlcany: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) 4.22,89; 2. Alois Hoeller (Ford Fiesta RX) 4.25,36; 3. Zoltán Harsynai (Mitsubishi Lancer EVO X) 4.30,24

* Klasyfikacja generalna FIA CEZ supercars po 6 rundach: 1. Zbigniew Staniszewski - 140 pkt; 2. Lajos Gyula - 99; 3. Alois Hoeller - 65.