Argentyńska sensacja w Tokio

Już sam awans Argentyny do półfinałów był olbrzymią sensacją, bo przed turniejem wydawało się, że reprezentant Ameryki Południowej może nie wyjść z grupy.

Tymczasem nie dość, że Argentyńczycy wyszli z grupy, to jeszcze w ćwierćfinale ograli 3:2 Włochów!

Jednak w półfinale w meczu z Francuzami nie mieli nic do powiedzenia (0:3) i wydawało się, że ostatecznie na podium nie staną, bowiem o brązowy medal mieli walczyć z Brazylią, która w półfinale nie dała rady Rosjanom (1:3).

Ale początek sobotniego meczu niespodziewanie należał do siatkarskiego Kopciuszka, który pierwszego seta wygrał do 23. Potem wszystko wróciło do normy - dwa kolejne sety Brazylia wygrała do 20 i nic nie wskazywało na to, że mistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro mogą mieć w tym meczu jakieś kłopoty. Tymczasem czwarty set był popisem Argentyńczyków, a że jednocześnie Brazylijczycy zaczęli popełniać błędy, więc przegrali do 17.

W tej sytuacji o medalu miał zadecydować tie-break, który zdecydowanie lepiej zaczęli Argentyńczycy (3:0). Potem było 8:4, 10:6, ale Brazylia zdołała odrobić straty (12:12).

Jednak końcówka należała znowu do Argentyny, która wygrała do 13, zdobywając po raz drugi olimpijski brąz. Pierwszy wywalczyła w 1988 roku w Seulu, w decydującym meczu pokonując... 3:2 Brazylię

W składzie zwycięskiego zespołu zagrał Ezequiel Palacios, który w sezonie 2016/17 był zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn.

O 14:15 rozpocznie się rozpocznie się finał, w którym Francja zagra z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim.