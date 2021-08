Brązowy medal kajakarskiej czwórki!

Karolina Naja i Anna Puławska wcześniej w Tokio już na podium stanęły, bo zdobyły wicemistrzostwo olimpijskie w K-2 500 metrów, ale od razu wtedy zapowiedziały, że w czwórce też chcą zdobyć medal. - Kumulujemy emocje, bo przed nami jeszcze wyścig czwórki. Start dwójki to już historia - Naja i Puławska przyznały tuż medalowej dekoracji.

Trzeba przyznać, że polska czwórka miała prawo myśleć o podium, bowiem była najlepsza i w eliminacjach, i w półfinale. Niestety, finał biało-czerwone kajakarki rozpoczęły słabo, w efekcie na półmetku były dopiero czwarte. Jednak na finiszu udało się im awansować na podium - wygrały Węgierki (Polki straciły do nich 0,982 sekundy) przed Białorusinkami, a bez medalu zostały Nowozelandki z fantastyczną Lisą Carrington, która w Tokio zdobyła już trzy złote medale w K-1 200, K-1 500 i K-2 500. Carrington to także złota medalistka olimpijska z Londynu oraz złota i brązowa z Rio de Janeiro oraz dziesięciokrotna mistrzyni świata! Jednak po raz czwarty w Tokio na podium nie stanęła, bo przeszkodziły jej w tym Polki.

Olimpijską multimedalistką jest też Karolina Naja, bo jest to jej już czwarty medal na igrzyskach. W 2012 roku w Londynie i w 2016 w Rio de Janeiro zdobył brąz w dwójce z Beatą Mikołajczyk (obecnie Rosolska), a w Tokio dołożyła do tego srebro w K-2 500 i K-5 500 m.