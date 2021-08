Do czterech razy sztuka?

Podopieczni Adriana Stawskiego rozpoczęli sezon od porażki 1:2 na własnym stadionie z Chrobrym Głogów, ale mimo to pozostawili po sobie dobre wrażenie. Kibice, którzy opuszczali stadion przy al. Piłsudskiego 69a, dziękowali piłkarzom za zaangażowanie i walkę do ostatniej minuty.

Jednak Stomil w I lidze nie utrzyma się tylko dzięki temu, że po każdym spotkaniu będzie po sobie pozostawiał bardzo dobre wrażenie. To nie jazda figurowa, tu trzeba zdobywać punkty i to już na początku sezonu, żeby nie wpaść w kryzys, z którego potem będzie ciężko wyjść.

W niedzielę olsztyński zespół zagra na wyjeździe z GKS 1962 Jastrzębie, którego trenerem jest były trener Olimpii Elbląg Jacek Trzeciak. Rywale podobnie jak Stomil rozpoczęli zmagania od porażki (u siebie 0:2 z Puszczą), więc w niedzielę spotkają się dwa zespoły, z których jeden zdobędzie pierwsze punkty tego lata.

- Bardzo wierzę zespół, wierzę, że będzie grał na miarę oczekiwań kibiców, wręcz jestem przekonany o tym - mówi Adrian Stawski, trener Stomilu. - Jednocześnie bardzo bym chciał podziękować kibicom, którzy mimo porażki pożegnali nas oklaskami, bo to jest budujące. Obiecuję kibicom, że zespół będzie jeszcze więcej walczył, jeszcze więcej zasuwał, żeby dać im radość.

Stomil w ostatnim meczu nabrał mocy na boisku po zmianach, jakich dokonał olsztyński szkoleniowiec. W drugiej połowie w akcji widzieliśmy m.in. Wojciecha Reimana, Patryka Mikitę oraz Merveille Fundambu. Ten ostatni zaliczył nawet premierowe trafienie, a fani olsztyńskiego klubu uznali go za najlepszego piłkarza meczu.

Dlatego tych trzech piłkarzy możemy zobaczyć w wyjściowej jedenastce w Jastrzębiu. Być może Stawski będzie chciał dokonać zmian w obronie, która nie zagrała zbyt dobrze, chociaż szkoleniowiec Stomilu nie ma za dużego pola manewru i od dłuższego czasu liczy na to, że jeszcze ktoś dołączy do formacji obronnej. Z Chrobrym Damian Ciechanowski zagrał tak słabo, że niektórzy kibice zaczęli tęsknić za Januszem Bucholcem (obecnie czwartoligowy DKS Dobre Miasto). Maciej Dampc wykazywał momenty dobrej gry, ale widać, że w ostatnich miesiącach nie grał w piłkę. Niestety, przy utracie dwóch bramek zamieszany był nowy kapitan Stomilu Rafał Remisz.

Natomiast na ławce rezerwowych na pewno nie zobaczymy trenera bramkarzy Przemysława Norko, który w drugiej połowie meczu z Chrobrym obejrzał czerwoną kartkę za komentowanie decyzji arbitra.

W poprzednim sezonie z drużyną z Jastrzębia Stomil mierzył się trzykrotnie - dwa razy w lidze i raz w Pucharze Polski. Niestety, za każdym razem rywale okazywali się lepsi od olsztyńskiego zespołu.

To już jednak historia, więc teraz należy zrobić wszystko, by nie przegrać czwarty raz z rzędu.

Być może jeszcze jest za wcześnie na wywieranie presji, ale należy pamiętać, że w tym sezonie z I ligi spadną trzy zespoły, a nie jeden - jak to było w poprzednich rozgrywkach.

* Inne mecze 2. kolejki, piątek: Resovia- GKS Tychy (18); Podbeskidzie Bielsko-Biała - Odra Opole (20:30); sobota: Miedź Legnica - GKS Katowice (12:40), Górnik Polkowice - Sandecja Nowy Sącz (18), Arka Gdynia - Chrobry Głogów (20:30); niedziela: ŁKS Łódź - Skra Częstochowa (18), Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź (12:40); poniedziałek: Korona Kielce - Puszcza Niepołomice (18).